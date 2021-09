Nakon što su iz Građanskog pokreta URA poručili DF-u i Demokratama da ukoliko imaju većinu za rekonstrukciju Vlade, danas mogu da zakazati sjednicu Skupštine te da su im ministarske fotelje značajnije od reformi u Tužilaštvu, reagovali su iz Demokratske Crne Gore.

a prozivke GP URA odgovaraju da o “foteljama govore oni koji su sa četiri mandata zaposjeli sve što je bilo moguće, i pozapošljavali koga god su imali”.

Demokrate pitaju koalicionog partnera, da li je dogovor i stabilizacija parlamentarne većine loša stvar za državu? Poručuju da će biti, “čuvari” Sporazuma, potpisanog 9. septembra između te tri koalicije.

“Umjesto da kolege iz GP URA shodno proklamovanim evropskim, građanskim, konstruktivnim i širokim politikama kakve tvrde da vode, pozdrave dogovor dva najveća subjekta u vladajućoj većini koji znači prevazilaženje krize i stabilizaciju Vlade Crne Gore koja se nalazi pred generacijskim izazovima, iz njihovih redova jutros dobijamo veoma kisjelo i nekako ljutkasto saopštenje koje na račun partnera iznosi optužbe kako su “ministarske fotelje značajnije od reformi u Tužilaštvu i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije””, saopšteno je iz Demokratske Crne Gore.

Želi li ovo URA da nam poruči, pitaju Demokrate, da je dogovor i stabilizacija parlamentarne većine loša stvar za Crnu Goru?

“Za početak, prije nego se dotaknemo “gladi za foteljama”, da poručimo i GP URA: apsolutno ćemo biti čuvari sporazuma čiji smo idejni tvorci i autori svakog slova Sporazuma nastalog u kabinetu predsjednika Demokrata, jer je taj Sporazum za Demokrate zakon, i nećemo dozvoliti nikom da jeftine političke poene kapitalizuje putem spinova i najjeftinijih mogućih politikantskih igrica kojima pokušavaju zasluge prigrabiti za sebe. Isto, dakle, kao u slučaju Cetinja: boriti se da do ustoličenja ne dođe, a onda neistinama stvarati krivu sliku u javnosti koja ama baš nikako ne odgovara stvarnim događajima”, pojašnjava se u saopštenju.

Demokrate tvrde da iz GP URA je podržala dijalog između te dvije koalicije, te da sada “čudi napad” na njih.

“O kakvoj se principijelnosti radi najbolje svjedoči primjer da su prije samo nekoliko dana iz GP URA tvrdili da podržavaju dogovore dva najveća subjekta, dočim sada, kad je DF pristao na rekonstrukciju Vlade, stiže napad. I to od onih koji su sa DF pisali jednu i drugu verziju tužilačkih zakona. Kisjelost koja se jednostavno ne može ne primijetiti svjedoči propaloj nadi GP URA da će neko drugi preuzeti krivicu za rušenje Vlade, dok bi se oni u tom slučaju mogli izmigoljiti a ipak ostvariti cilj. Žalimo slučaj”, navodi se u saopštenju.

Koliko stoje optužbe da smo gladni fotelja najbolje objašnjava to, naglašavaju iz Demokrata, da dolaze od onih koji su sa “četiri mandata zaposjeli sve što je bilo moguće, i pozapošljavali koga god su imali”.

“Demokrate su, kažu, “gladne fotelja”, a jedni smo od 37 poslanika koji od početka podržavaju Vladu, a niti jedno ministarstvo. Nemojmo, partneri, preočigledno je.Koliko su naši partneri iz GP URA ljuti svjedoči i nagli i nimalo logični zaokret povodom Tužilačkog savjeta. Dok mi mjesecima pričamo da se tu stvari moraju uraditi bez greške tako što će biti izabrani nepartijski ljudi, URA nas optužuje da opstruiramo, a sad kad je i to na putu da bude u najkraćem roku gotovo, sad je to odjednom kalkulacija? Pa partneri, da nije presmiješno bilo bi tužno i to mnogo tužnije od vaših izliva ljubavi vašem, kako sami rekoste, bratu Katniću”, dodaje se u saopštenju.

Prema njihovim riječlima, koliko su fantazmagorične optužbe da dogovor Demokrata i DF-a šteti borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kako kažu, najbolje govori najveći izazov koji je ova zemlja imala u poslednjih nekoliko godina: ustoličenje na Cetinju.

“Procjena situacije, čvrstina, spremnost, sposobnost i snaga su bili naši, a šta je osim opstrukcija cijele akcije bilo URA-ino u cijeloj gunguli, građani su vidjeli sami. Ostala je samo jedna nepoznanica, ko je više žalio zbog uspješne akcije, URA ili Veljović, DPS ili vaši odbornici i potpredsjednici, koji su javno podržali stavove DPS-a i glasali za njihove predloge u cetinjskom Parlamentu”, ističe se u saopštenju.

Demokrate su navele nekoliko pitanja, radi, ” kontekstualizovanja stvari”.

“Zar što jača i stabilnija Vlada upravo ne bi odgovarala onima koji su odlučni da se bore protiv kriminala i korupcije? Čemu onda ova kisjelost, partneri, ukoliko treba da dobijemo stabilnu Vladu, bez trzavica, prijetnje rušenjem i slično? Ili je ipak nešto drugo prioritet a borba protiv kriminala samo marketing za javnost?”, navodi se u saopštenju.

kako su naveli, priča da se može boriti protiv kriminala iz pozicije slabe i neizvjesne Vlade je “priča za djecu predškolskog uzrasta”.

“Konačno, optužuju nas oni koji su svog druga, Simijanovića, predstavili kao specijalnog izaslanika Sjedinjenih američkih država da bi 37 poslanika većine izbacili iz Vlade Crne Gore. Sad, kada se i taj aspekt ruši na način što se Vlada osnažuje i stabilizuje da radi u punom kapacitetu, sad nam ne valja? Partneri, saopštenje vam prosto vrišti nelogičnostima, ljutinom, a na momante i teškim licemjerjem”, naglašeno je u saopštenju.

Za kraj, ističu Demokrate, u potpunosti se “slažemo da Crna Gora mora biti evropska, građanska i ekološka država”.

“I u tom cilju predlažemo da se, uz našu punu podršku dakako, prihvatite posla u ministarstvu ekologije i zaštite životne sredine, jer ne vidimo kako to kao partija zelenih kanite obaviti iz sektora bezbjednosti, a žao nam je da vaši potencijali ne dođu do izražaja jer smo mi malo društvo velike zapuštenosti i potreban nam je svaki sposoban čovjek. Takođe, iz svega ovoga proizilazi zaključak, ako Demokrate, SNP, Prava, DF nemaju većinu, onda je ima Ura sa DPS. Pa sa srećom drugari”, zaključuje se u saoštenju.

