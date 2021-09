Predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović poziva kolege iz koalicija većine da u narednih sedam dana postignu dogovor oko izbora dijela Tužilačkog savjeta koji je predugo na čekanju.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

“Ranjivost državnog sistema je logična posledica nesloge političkih subjekata koji tvore skupštinsku većinu i izvršnu vlast. Za državu je koliko juče mogla biti preskupa ta naša posvađanost. Ima vremena i prilika da se nadgornjavamo i borimo za političke poene i pozicije ali javno molim kolege da pokažemo državničku odgovornost i stvari riješimo u hitnim rokovima. Raspadajuća i dezorjentisana struktura bivše izvršne vlasti prijeti da u tom procesu poljulja temelje pravne države. Ne možemo se praviti da ne vidimo kako se Predsjednik DPS-a oslanja na vaninsitucionalne poluge moći i kako se u njegovom krugu gomilaju pojedinci i grupe koje predstavljaju veliku opasnost po mir i bezbjednost”, navodi Danilović.

Preksinoć, ističe, u jednom teškom trenutku koji je prijetio da uzdrma temelje Crne Gore, i u kojemu su ekstremisti doveli u pitanje elementarna ljudska i vjerska prava, DF i Demokrate pokazali su odgovornost koja je za svaku pohvalu, nakon svih velikih i krupnih mimoilaženja, dajući podršku Vladi i premijeru.

“Pokazalo se da je to bilo presudno. To “zakopavanje ratnih sjekira” bilo je ljekovito i pokazalo da imamo snagu za rukovođenje procesima. Vjerujem da su građani bili obradovani odlučnošću kolega Madića i Kneževića da pred prijetnjom državi prenebregnu sve što je do tada bio nepremostivi problem. Odlučnost premijera Krivokapića potom je spasila obraz državi i stvorila novu nadu. Dobro je da u procesu dokazivanja odgovornosti u sektoru bezbjednosti nije bilo odluka preko koljena koliko god je javnost to možda i očekivala. Sedam dana za sagledavanje propusta i istragu u tom pravcu omogućava da se ne napravi greška u koracima i da se hladne glave odrede i kazne i nagrade za one koji su donosili odluke. Dakle, sada nam treba novi zamah i jedinstvo vladajućih stranaka, odnosno dogovor u najkraćem vremenu. Šansu ne smijemo propustiti jer će brzo uslijediti novi politički i bezbjednosni izazovi”, zaključio je Danilović.