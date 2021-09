Premijer Zdravko Krivokapić kazao je danas da će svi oni koji su se ogriješili o zakon tokom dešavanja na Cetinju odgovarati.

"Ustoličenje je bilo povod da određene strukture pokušaju da prekroje izbornu volju građana. Trebalo je da se destabilizuje Crna Gora. Zahvaljujući odlučnoj akciji Uprave policije i Vojsci Crne Gore, sve je proteklo bez ikakvih povreda. Crna Gora je ono što je oduvijek bila - slobodarska, demokratska. Oni koji su bili tamo zanju da je u pitanju interes koji povezuje politiku i kriminalne grupe", kazao je premijer.



On je rekao da "neke sile žele da naprave od Crne Gore državu kakva ona nikad nije bila".



"Nasilja nema u 21. vijeku. Država je pokazala stabilnost. Nema politike koja je bitnija od mira. Nema pobjednika, ni poraženih, dobili su svi građani jer su pokazali da su dostojanstveni", kazao je Krivokapić i dodao da je napravljen iskorak ka pomirenju.



"Nema više podjela. Sačuvali smo ljudske živote. Okrećemo se isključivo ekonomskim reformama, da stvorimo bolje uslove za život ", kazao je premijer i zahvalio svima koji su zaštitili slobodu vjeroispovijesti u Crnoj Gori.



On je rekao da je tokom dešavanja na Cetinju bilo dosta neistinitih informacija.



"Vrijeme će pokazati ko je kakav bio, da li je mogao da učini više ili nije činio ono što je trebao. Građani mogu da odahnu, prošao je još jedan Dan D. Svi koji su se ovih dana ogriješili o zakon, odgovaraće", rekao je premijer.



"Biće preispitan svaki čin u komandnom nizu odgovornosti. To će biti urađeno u narednih sedam dana. Niko neće biti pošteđen bez obzira koju funkciju ima", kazao je Krivokapić.



Premijer je kazao da su građani vidjeli šta se desilo i da policija nije kriva ako na nju nasrću.



"Raduje me što niko od policajaca nije izašao iz zakonskih okvira. Neka se dokaže da je upotrijebljena prekomjerna sila, ovo je sada sve hipotetičko izlaganje nekih osobe koje žele od svega da naprave dramu", rekao je premijer.



Krivokapić je rekao da se zalagao da ustoličenje mitropolita bude na Cetinju.



"To je stav i moj i Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Svakome neka bude na čast kako se ponašao u određenom periodu".



"Prelomni trenutak se desio u 4 sata i 30 minuta. Ja sam rekao da idem na Cetinje i biću sa patrijarhom i mitropolitom. Tada je dio Uprave policije pokrenuo komandni proces koji je trajao do 11 časova ujutro. Ko treba da bude komandant, onaj koji je profesionalac i profesionalci su preuzeli komandu. Svi su željeli da vide silu i da se na tu silu odgovori, to se nije desilo i propali su planovi onih koji su pravili te strategije", kazao je premijer i dodao da su postojala dva paralelna sistema koji se nalaze samo u UP.



"Tragam gdje se ti sistemi nalaze, u privatnim su rukama. To su softveri za prisluškivanje. Da se desilo ono što je bilo planirano mi bi danas imali građanski rat", kazao je premijer.



Govoreći o odnosima sa Demokratskim frontom, premijer je rekao da je on za dijalog, ali ne za ucjene.



Krivokapić je kazao da je nedopustivo da predsjednik države bude na Cetinju.



"Morao je da pokaže da je predsjednik svih građana. Jasno je da je ovo bitka za očuvanje interesa i stečenih pozicija, uskraćenih poslova. Mitropolit je danas otišao na Cetinje bez pratnje, juče nije mogao, a danas može", rekao je premijer.



On je ponovio da je Crna Gora nezavisna država koju niko ne može ugroziti.



"To ne može ni Srbija ni bilo ko. Nije bilo uticaja sa strane, ovo je projekat koju su radili isključivo ljudi iz Crne Gore. Ovakva akcija policije nikada prije nije izvedena", kazao je premijer i ponovio da je procjena bezbjedonosnih struktura bila da je moguć scenario sa nesagledivim posledicama.



"Pobijedilo je znanje. Akcija koja je izvedena izučavaće se u udžbenicima bezbjednosti. Nije mi bitno hoću li biti sjutra premijer, bitno je da ova država bude preobrađena u ekonomskom smislu. Naredna godina je godina izuzetnih investicija", kazao je Krivokapić.



Govoreći o savjetniku predsjednika Crne Gore Veselinu Veljoviću, premijer je kazao da je on najvjerovatnije organizator jučerašnjih dešavanja.



"Neka on priča šta hoće. On štiti svoje interese. Nije bila bitka oko ideologije, već bitka za vraćanje na poziciju koju je imao", kazao je premijer i dodao da će više podataka o dešavanjima na Cetinju biti saopšteno za sedam dana.



Krivokapić zahvalio se partijama parlamentarne većine koji su dali podršku aktivnostima Vlade.