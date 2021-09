Pojedini članovi Vijeća za nacionalnu bezbjednost na današnjoj sjednici predlagali su odlaganje ustoličenja Mitropolita Joanikija, kazao je jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) i član Vijeća Milan Knežević, navodeći da je većina članova bila protiv te opcije.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

On je za TV Prvu nakon sjednice kazao da je za razliku od nekih članova Vijeća, koji su bili za to da se odloži ustoličenje u Cetinjskom manastiru ili da se prebaci za Podgoricu, Nikšić ili neki drugi grad, insistirao da ustoličenje isključivo bude u Cetinjskom manastiru.

Knežević je kazao da je smatrao da sva nenajavljena okupljanja koja nisu u skladu za Zakonom budu zabranjena.

“Jer mi u ovom trenutku imamo jedno najavljeno okupljanje na Cetinju za koje ne znamo ni ko su organizatori kako to precizira Zakon o javnim okupljanjima”, rekao je Knežević.

On je dodao da ne može da govori ko je na sjednici Vijeća insistirao da se ustoličenje premjesti sa Cetinja, ali da je činjenica da je određen broj članova tražio da se razmisli o opciji preseljenja u Podgoricu ili Nikšić.

“Ili da dođe do njegovog odlaganja što je za mene i većinu članova Vijeća za nacionalnu sigurnost bilo neprihvatljivo”, kazao je Kežević.

Knežević je ocijenio da je, ako su Nebojša Medojević, Andrija Mandić i on, kao organizatori okupljanja DF-a mogli da se imenom i prezimenom potpisuju, sasvim u skladu sa Zakonom i da se oni koji protestuju protiv ustoličenja Joanikija potpišu i preuzmu odgovornost za javna okupljanja i stavove koje iznose.

“Skup protivnika ustoličenja Mitropolita Joanikija na Cetinju trebao je da bude zabranjen jer nije prijavljen šest dana kako to predviđa Zakon o javnim okupljanjima”, dodao je Knežević.

On je ocijenio da je aktuelna bezbjednosna situacija zabrinjavajuća i istakao je da je ona rezultat krize u Skupštini i u izvršnoj vlasti.

“Ovakva situacija je rezultat jedne ozbiljne krize u Parlamentu i u izvršnoj vlasti i da je bilo dijaloga i razumijevanja vjerovatno se ne bi suočili sa ovim agresivnim napadima na ustav i državu”, rekao je Knežević.

Knežević je kazao da su procijenili da do nedjelje treba uraditi sve na smirivanju tenzija.

“Ovom prilikom želim stvarno da apelujem na sve građane, pa i na one koji su željeli da budu na Cetinju, a biće sjutra u Podgorici, da uradimo sve da to prođe dostojanstveno kako to dolikuje građanima Crne Gore”, poručio je Knežević.

On je apelovao i na one koji su protiv ustoličenja i koji namjeravaju da protestvuju, protivno Zakonu, da doprinesu da sve protekne u miru i sa jasno iskazanim stavovima, bez ikakvih tenzija ili nečega što bi moglo da podsjeća na građanske sukobe.

“Oni imaju pravo da protestvuju u skladu za Zakonom, ali ako to nije slučaj onda i država treba da primijeni te Zakone, ne nikoga da hapsi i zatvara, ali da barem obezbijedi javni red i mir”, dodao je Knežević.