Gradonačelnik Podgorice i potpredsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Ivan Vuković naveo je da će Vlada Crne Gore biti odgovorna ukoliko se dogode incidenti.

“Vlada će biti odgovorna, jer je to obaveza Vlade. U Vladi su svjesni da je to skup visokog rizika. To kada premijer kaže da neće biti na Cetinju, on ne govori kao premijer, već vjernik. Istovremeno, on je dužan da se stara o bezbjednosti svih građana Crne Gore, a tenzije su toliko podignute da se ja plašim. Otuda i poziv DPS-a da se najavljeno ustoličenje otkaže”, rekao je Vuković, prenosi nova.rs.