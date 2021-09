Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) u subotu 4. septembra će doći u Podgoricu, pred ustoličenje mitropolita Joanikija, gdje će mu biti pripremljen doček, a kako je kazao, ne želida prlja svoj um sa tim interesima.

“Ne želim da me to opterećuje i da silim svoj um sa tolikim informacijama u glavi. To mi stvara konfuziju u glavi. Napravila se slika da mi kao crkva želimo nešto na silu da izvedemo, pa nas upozoravaju kao da ćemo mi izazvati neke incidente i sukobe. U Crnoj Gori psotoji pravoslavna crkva koja ne pravi razlike među narodom. Mi treba da ustoličimo mitropolita i legitimno i kanonski, na isti onaj način kao što su bila i preostala ustoličenja”, naveo je Porfirije.