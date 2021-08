Novi izaslanik američkog predsjednika Džozefa Bajdena za zapadni Balkan biće Gabrijel Eskobar, koji će zvanično 7. septembra na toj funkciji zamijeniti Metju Palmera, potvrđeno je juče, prenosi Kurir.

Gabrijel Eskobar je inače bio dosadašnji zamjenik ambasadora SAD u Beogradu.

Eskobar je izuzetan poznavalac Balkana, ima energičan pristup i, što je najvažnije, ako je vjerovati diplomatskim krugovima, u svom poslu je profesionalac, koji nije previše naklonjen ni administraciji aktuelnog predsjednika SAD Džozefa Bajdena, ali ni njegovog prethodnika Donalda Trampa, piše Kurir.

Interesantno je da je u Beogradu bio još 2001, i to kao šef političkog odjeljenja odmah nakon što je ambasada SAD ponovo otvorila ambasadu, a prethodno je radio i u bivšoj Jugoslaviji, kada je od 1998. do 2001. bio na poziciji šefa kabineta u Kancelariji visokog predstavnika u Banjaluci, pa zajmenik šefa diplomatskog tima za vezu u Podgorici. Potom se, nakon Bolivije, Pakistana i Iraka, ponovo vraća u Beograd. Za zamjenika šefa misije u Ambasadi SAD u Beogradu imenovan je avgusta 2019, gdje je do dolaska aktuelnog ambasadora u toj zemlji Entonija Gofrija bio otpravnik poslova.

Najvažnije teme koje će sačekati Eskobara svakako su dijalog Beograda i Prištine, iako je, prema ocjeni stručnjaka, neizvjesno koliko će uopšte SAD željeti da se uključe u dijalog. Sagovornici Kurira ocjenjuju da je Eskobarov dolazak na pomenuto mjesto svakako pokazatelj da se Bijela kuća odlučila za energičniju, proaktivnu ulogu na prostoru Balkana.

- Uvijek su profesionalci, poput Eskobara, bolje sagledavali svu složenost situacije na našim prostorima, ali, ipak, svi oni imaju kao okvir zvaničnu američku politiku, koja je dvostranačka i rijetko se mijenja u suštini, eventualno u metodologiji, dok politički ciljevi ostaju isti. Za sada su im dva glavna cilja - da izguraju do kraja obostrano priznanje Beograda i Prištine, do čega pak neće doći, kao i da BiH postane "funkcionalna država", što je takođe vrlo teško - smatra sagovornik Kurira.

Napominje pak da treba očekivati da će biti manje iskakanja i nekih nepredviđenih poteza, jer Eskobar nije partijski obojen.

- Vidjećemo šta će se dogoditi sa spoljnom politikom SAD nakon Avganistana, jer im svakako stoji ozbiljnije preispitivanje uloge na svjetskoj sceni - zaključuje sagovornik Kurira.

Srpski novinar i politički analitičar Milovan Jovanović nije iznenađen ovom promjenom:

- Očekivano je bilo da Palmer bude sklonjen, jer nije dao značajnije rezultate sa pozicije koju je obavljao. S druge strane, Eskobar je čovjek koji dobro poznaje prilike u ovom regionu, radio je u Podgorici, BiH, u Beogradu, u vrijeme dok je Montgomeri bio ambasador SAD, a i sada dolazi sa mjesta zamjenika ambasadora Godfrija. Sve to je signal da SAD imaju namjeru da se ozbiljnije bave dešavanjima u ovom regionu, te je u tom smislu očekivano.

Biografija Eskobara: Od Iraka, Pakistana i Bolivije do Beograda

- Od 1998. do 2001. bio na poziciji šefa kabineta u Kancelariji visokog predstavnika u Banjaluci, pa zamjenik šefa diplomatskog tima za vezu u Podgorici

- 2001. bio je šef političkog odjeljenja odmah nakon što je Ambasada SAD ponovo otvorila ambasadu

- Zamjenik šefa misije u Ambasadi SAD u Beogradu od avgusta 2019.

- Prije ponovnog dolaska u Beograd bio viši savjetnik ambasadora zadužen za sektor za ekonomska pitanja u američkoj ambasadi u Bagdadu, Iraku

- Bio je koordinator za kubanska pitanja u Birou za zapadnu hemisferu u okviru Stejt departmenta (2017-2018)

- Bio zamjenik ambasadora u američkoj ambasadi u La Pazu u Boliviji (2014-2017)

- Generalni konzul u Američkom konzulatu u Pešavaru u Pakistanu (2013-2014)

- Vođa američkog tima za rekonstrukciju u oblasti Kirkuka u Iraku (2009-2010)

- U šest navrata dobio je najviše priznanje Stejt departmenta za izuzetan doprinos i priznanje za poseban doprinos

- Dobitnik je nagrade Stejt departmenta za izuzetan rad na terenu, kao i nagrade Ministarstva odbrane koja se dodjeljuje civilima za izuzetan doprinos vojsci

- Govori španski, ruski, italijanski, srpski, češki i portugalski jezik