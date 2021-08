Demokratska partija socijalista Crne Gore saopštila je da ima trajni ugovor o korišćenju prostorije u staroj Vladi, te da taj ugovor jedino može biti raskinut sporazumno ili pred sudom. “Trenutno ne razmišljamo o napuštanju sadašnjih prostorija”, poručuju iz DPS-a.

Izvor: DPS Internet Tim

Podsjetimo Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici donijela odluku da se prostorije stare zgrade Vlade stave na raspolaganje Vladi, a da se parlamentarne partije DPS, SDP i SD, kao dugogodišnji korisnici tih prostora, isele u drugi adekvatan prostor.

“Razumijemo pokušaje Vlade da se i na ovaj način revanšistički ponesu prema građanskoj opoziciji, ali će im za to, ipak, biti potrebno malo više truda. Kada je konkretno o Demokratskoj partiji socijalista riječ, kao najjača partija u Crnoj Gori nećemo im dopustiti sprovođenje bezakonja i moraće dobro da se zamisle na koji će način sprovesti svoju odluku”, poručuju iz DPS-a.

Podsjećaju i Krivokapića i njegove saradnike da, kako kažu DPS, prostorije u staroj Vladi nije uzurpirala niti prisvojila na bilo čiju riječ, već da imaju trajni ugovor - koji posjeduju i organi Vlade Crne Gore.

“Taj ugovor jedino može biti raskinut sporazumno ili pred sudom. Stoga, prije nego što su na još jedan način pokušali da nastupe sa jeftinim populizmom, iz Vlade je prvo trebalo dobro da provjere podatke”, poručuju iz DPS-a i dodaju da trenutno ne razmišljaju o napuštanju sadašnjih prostorija.

“Imamo znatno bitnijih prioriteta u radu. A ukoliko je to, u aktuelnoj situaciji - od zdravstvene do političke - prioritet Vlade, to onda govori sve o njima”, zaključuje DPS u reagovanju.