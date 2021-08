Demokratski front objavio je fotografije bilborda kojima se zahvaljuje "sunarodnicima iz Srbije i Republike Srpske" jer je "turistička sezona spašena".

Oni su time odgovorili ministru ekonomskog razvoja Jakovu Milatoviću koji je juče rekao da te bilborde još uvijek niko nije vidio, te da predstavljaju PR kampanju.

"To što Milatović nije vidio bilborde Demokratskog fronta kojim smo se zahvalili našoj braći Srbima koji su spasili našu turističku sezonu, može da znači tri stvari. Ili je Jakov završio dobro poznatu školu laganja kod glavnog predavača Zdravka Krivokapića, ili je bio zaslijepljen posjetom Zorici Kovačević, ili je, naprosto, zreo za nova sočiva. Bilborde širom puteva koji vode prema našoj obali su vidjeli oni koji treba da ih vide, a to su Srbi iz Srbije i iz Republike Srpske. Naravno, to znaju svi, osim ministra Jakova koji se sigurno voli napraviti lud kada mu nešto ne odgovara. Što je, takođe, dio obuke u pomenutoj školi. Pošto su u laži kratke noge, a istina počiva na dokazima, evo fotografija jednog broja istaknutih bilborda kao potvrda naše priče. Nadamo se da će ih Jakov nekim čudom uočiti", navodi se na Fejsbuk stranici DF-a.