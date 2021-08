Potpredsjednik Vlade Dritan Abazović kazao je da će se zalagati da plate zdravstvenim radnicima budu veće od naredne godine, i poručio da se mora povesti ozbiljan dijalog oko reforme zdravstva.

Abazović je, govoreći na panelu “Razgovori u društvu – socijalni dijalog za bolju budućnost”, kazao da je dijalog oko zdravstvene reforme navodno u fokusu i prošle i sadašnje vlasti, a da problemi ostaju. On je ocijenio da je vrijeme da se oko reforme zdravstva sprovede ozbiljan dijalog iz kojeg će proizaći dobre kvalitativne analize.

Abazović je poručio da će se zalagati da plate zdravstvenih radnika budu uvećane od naredne godine.

“Istina je da mi kuburimo sa finansijama, da je državna kasa prazna, a zbog čega je to tako - nije razlog kovid 19, nego nemar, javašluk i bahatost i odnos prema državnom budžetu u prethodnom periodu, koji je za rubriku vjerovali ili ne”, naveo je Abazović.

On je kazao da zdravstveni sistem treba lišiti nekih elemenata negativnosti i da se mora vidjeti kako se troši novac, kao i to da li ima više ljudi u menadžmentu nego u sektoru zdravstva.

“Oko toga moramo povesti ozbiljnu raspravu. Mnoge stvari ne štimaju. Ako moramo, da idemo na to da reformišemo sistem plaćanja zdravstvenog osiguranja, da se i to desi jednom u Crnoj Gori. Da vidimo je li to isplativo za zemlju koja ima 620 hiljada stanovnika” rekao je Abazović.

On je poručio da je ubijeđen da, ukoliko bude povoljna finansijska situacija, postoji politička volja da se ispune zahtjevi zdravstvenih radnika koji se tiču izgradnje novih objekata i modernizovanja postojećih.

Predsjednica Ljekarske Komore Žanka Cerović kazala da je odliv ljekara i dalje veliki problem koji ne zavređuje pažnju sistema.

“Političara nikad nije falilo, a imamo deficit ljekara. Sindikat je prvi ukazao na odliv ljekara i na dnevnom nivou pratio odlazak iz Crne Gore. Država nije priznavala ovaj problem već je govorila - dovešćemo ljekare. Ljekara na tržištu nema”, rekla je Cerović.

Ona je kazala da se bez ljekara ne može razvijati ni turizam ni ekonomija.

Cerović je upozorila da mladi ljekar spas vidi jedino u odlasku.

“Mladi ljekar radi za 500 eura. Ukoliko ima sreće, zaposli se u Hitnoj medicinskoj pomoći, živi kod roditelja. To je sve uvod da se kod njega javlja frustracija i on jedini spas vidi u odlasku. Disbalans između uloženog i dobijenog je ogroman”, kazala je Cerović.

Prema njenim riječima, za odlazak mladih doktora odgovorna je isključivo država. Cerović je poručila da će Ljekarska komora u fokus staviti mladog ljekara koji je, kako je kazala, najugroženiji u sistemu zdravstva.

“Ljekarska komora planira da napravi bazu podataka sa dosijeom ljekara, i na osnovu nje može da se planira razvoj zdravstvene zaštite. Baza će sadržati informacije poput upražnjenih radnih mjesta i o raspisanim specijalizacijama”, rekla je Cerović.

Ona je kazala da i sjever i primorje kubure sa nedostatkom doktora.

“I Budva kao turistička destinacija broj jedan vapi za doktorima. Ljekarska komora planira da usmjeri ljekare na ove destinacije, ali od Vlade moramo tražiti da imaju adekvatna primanja i riješeno stambeno pitanje”, rekla je Cerović.

Predsjednik Odbora za zdravstvo Srđan Pavićević smatra da je poziv ljekara prešao u profesiju.

“To se desilo onog dana kad je politika na vulgaran i predatorski način ušla u medicinu, tad je medicina izgubila dušu”, kazao je Pavićević.

Konferenciju “Razgovori u društvu – socijalni dijalog za bolju budućnost” organizovao je Sindikat doktora medicine.