Demokratska partija socijalista smatra da treba spriječiti, kako kažu, nezakonit izbor generalnog direktora RTCG, i najavljuje da će protiv onih koji u tome učestvuju podnijeti krivične prijave.

“Nakon više nepravilnosti i političkih pritisaka koji su pratili izbor novog Savjeta RTCG, trenutno je u završnici pokušaj ozbiljnog podrivanja pozitivnih pravnih odredbi, a sve u cilju nezakonitog izbora generalnog direktora Nacionalnog javnog servisa koji će biti u službi vladajućih političkih struktura. Aktuelna procedura izbora generalnog direktora Nacionalnog javnog servisa protiče uz brojne nezakonitosti, o čemu smo ranije obavijestili releventne međunarodne adrese, a kršenje pozitivnog prava tek predstoji u narednim danima”, saopšteno je danas iz DPS-a.

Prije svega, tvrde u DPS-u, dva kandidata – od kojih će novi Savjet, shodno instrukcijama političkih partija jednog izabrati na poziciju generalnog direktora – ne ispunjavaju zakonske uslove za obavljanje te dužnosti, koji se odnose na jedan od ključnih uslova – radno iskustvo u propisanom stepenu kvalifikacije.

“Podsjećamo da je sve to u koliziji u odnosu na odredbe Zakona o Nacionalnom javnom emiteru RTCG, kao ključnom i aktu najvišeg reda koji uređuje funkcionisanje tog emitera. Iako i Savjet i krugovi bliski dvojici kandidata pokušavaju predstaviti situaciju drugačijom nego što jeste, Zakon o Nacionalnom javnom emiteru RTCG apsolutno je jasan u članu 50, a u slučaju da neko zaista ima dilemu šta je radno iskustvo – upućujemo na član 5 Zakona o radu. Imajući u vidu sve okolnosti koje prate izbor novog generalnog direktora RTCG, jasno je da je riječ o nizu ozbiljnih formalnih manjkavosti koje ukazuju da cjelokupna procedura mora biti poništena, jer će u suprotnom svi članovi Savjeta biti suočeni sa krivičnom odgovornošću koja proističe iz Zakona o Nacionalnom javnom emiteru RTCG – čijih bi odredbi oni prvi trebalo da se pridržavaju”, kažu u DPS-u.

Prema njihovoj ocjeni aktuelna situacija i veliki pritisci samo govore o očiglednom uticaju djelova aktuelne vlasti na proces koji mora ostati izvan političke borbe.

“Upravo težeći da stvorimo dodatne garancije da politika nema uticaja na ključne procese u RTCG, prošle smo godine i izradili Zakon o Nacionalnom javnom emiteru RTCG, koji je prošao sve neophodne ekspertize naših evropskih partnera, od OSCE do Evropske komisije, i u finalu dobio pozitivno mišljenje. No, sada svjedočimo grubom kršenju odredbi tog zakonskog akta, koje u potpunosti žele obesmisliti i urušiti brojni faktori – od članova Savjeta RTCG do predstavnika političkih partija iz vlasti. Situacija sa izborom generalnog direktora RTCG, po svemu sudeći, predstavlja još jedan primjer partijske podjele i politizacije javnih preduzeća i institucija koja se dešava već godinu dana uprkos svim upozorenjima međunarodne zajednice da se sa takvom praksom prestane. Jasno je da jedino legitimno rješenje u datom momentu jeste poništavanje cjelokupne procedure, a ukoliko se to ne dogodi – kao odgovoran politički faktor – Demokratska partija socijalista pokrenuće pitanje krivične odgovornosti u slučaju svih članova Savjeta RTCG koji u tome budu učestvovali”, poručuju iz DPS-a.