Nakon što je predsjednik parlamenta Aleksa Bečić proglasio novi Tužilački savjet faktički je odsviran kraj partijskom TS-u, koji je bio batina u rukama bivšeg režima, ocijenio je poslanik Demokratske Crne Gore Momo Koprivica.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

"Na ovaj način blokiran je prerhodni TS koji je planirao da dodnosi odluke po diktatu bivšeg režima i samim tim protivno pravu i volji građana Crne Gore bude instrument sprovođenja nelegalnih i nelegitimnih interesa jedne političke grupacije", navodi Koprivicom.

Sada se, kako je istakao, situacija drastično promijenila u korist vladavine prava, "jer bez predstavnika Vlade u TS, Borisa Marića, koji u ovom trenutku ima faktički 'zlatni glas', novi TS neće moći ni da radi, ni da odličuje, pa samim tim neće se moći donositi odluke o izboru tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava, kako je to, od danas već bivši TS, planirao da učini u prelaznom periodu, to jest, od stupanja na snagu novog Zakona do izbora novog TS".

"Ponavljamo, Tužilački savjet po Zakonu broji 11 članova. Ovim proglašenjem predstavnik Vlade Crne Gore je šesti i od njega zavisi kvorum za rad i odlučivanje. To jest, bez njega se, do izbora uglednih pravnika koje bira Skupština, ne može donijeti niti jedna odluka. Ovim je faktički odsviran kraj partijskom Tužilačkom savjetu, koji je bio batina u rukama bivšeg režima", rekao je Koprivica.

Ta prilika se, kako je ocijenio, "jednostavno ne smije prokockati".

"I sljedstveno tome, sve se mora uraditi bez jedne jedine greške što podrazumijeva da proces mora biti zakonit, mora biti u interesu svih građana ove zemlje, i mora rezultirati potpuno nezavisnim i partijski neobojenim institucijama. Nije teško na bazi loših višedecenijskih iskustava zaključiti da ko god želi partijski obojen TS taj nema ni lične ni političke hrabrosti za obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom. A to je temeljni zadatak ovog društva", poručio je Koprivica.