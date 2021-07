Smijenjena predsjednica Upravnog odbora Nacionalnih parkova Crne Gore Marina Jočić izjavila je da i poslije odluke Vlade o njenom razrješenju sa te funkcije, o premijeru Zdravku Krivokapiću ima isto mišljenje.

Izvor: Nacionalni Parkovi Crne Gore

Ona naglašava da je Krivokapić osim poslanici Draginji Stanković Vuksanović, cvijeće nosio i Milici Pejanović Đurišić i da je ogovarao DF.

“Jutros su me prijatelji obavijestili da je u Službenom listu osvanula informacija da me je Vlada razriješila sa mjesta predsjednice UO JP za nacionalne parkove Cene Gore. Kako u rješenju nema uobičajenog obrazloženja, dolazim do zaključka da Vladi nije odgovarala uprava koja postiže mjerljive rezultate u oporavku jednog propalog preduzeća”, kazala je Jočić u video izjavi.

Kada, je kako ističe, stupila na dužnost, zatekla je 3000 eura na računu firme, kriminal, milionski dug, rasulo u organizaciji rada, rasipništvo, nedomaćinsko poslovanje.

“Za samo osam mjeseci, zajedno sa direktoricom Jelenom Kljajević i timom koji je sa žarom radio, uspjeli smo da značajno smanjimo dug. Juče je na računu poslije isplate zarada ostalo gotovo 550.000 eura, kupljene su nove kamere, čamci, oprema, vozila, organizovane nove službe, napravljena velika ušteda u poslovanju i još mnogo toga.

Vladu, očigledno, ne interesuju ovi vrijedni rezultati, iako teško da se bolji mogu zabilježiti u Crnoj Gori otkako je na njenom čelu Zdravko Krivokapić”, precizira ona.

Čak bih rekla, didaje Jočić, jedna od rijetkih svijetlih tačaka u posrnuloj ekonomiji današnje Crne Gore.

“Jasno je da zbog ovoga nisam smijenjena, nego zbog činjenice da sam pravim imenom nazvala osobu koja je 18 dana poslije izbora, sa cvijećem u ruci otišla kod Draginje Vuksanović, tadašnje predsjednice SDP, koja je isključena iz Crkve zbog glasanja za anticrkveni zakon u Skupštini Crne Gore. Tamo je na najprizemniji način ogovarao Demokratski front koji ga je stavio na čelo svoje liste, a o tome je javnost obavijestio poslanik Raško Konjević koji je prisustvovao sastanku i čak slikao taj bogati buket. Taj podmetnuti kandidat je išao čak i na stan Ivice Stankovića, Vrhovnog državnog tužioca, i njegove supruge Draginje Vuksanović tražeći bez ikakvog srama i stida da budu osuđeni lideri DF u lažnom suđenju koje im je organizovao režim Mila Đukanovića“, tvrdi Jočićeva.

Kako je kazala, vjeruju da će javnost o tome uskoro obavijestiti neko iz SDP-a.

“Time je izdao i Crkvu koja ga je nametnula DF-u, i srpski narod i samo rukovodstvo Demokratskog fronta koje je podnijelo ličnu žrtvu da bi on bio tu gdje jeste. Njegova izdaja traje od prvog dana pobjede do danas, sledeći politiku DPS-a i svih neprijatelja srpskog naroda. Nosio je on u tom vremenu cvijeće i Milici Pejanović Đurišić i tamo ogovarao DF”, naglašava Jočić.

Bilo bi veoma važno, dodaje ona, da se i neko iz SPC oglasi povodom svih nepočinstava Zdravka Krivokapića, “jer smo na njen zahtjev ovu osobu doveli na mjesto premijera, tako da je prirodno i logično da nam neko odgovori da li je ona obaviještena o ovim skandaloznim sastancima i razgovorima sa ljudima koji su isključeni iz Crkve”.

“Kao vjernica i prva poslijeratna predsjednica “Kola srpskih sestara” imam pravo da tražim i dobijem ove odgovore. Žao mi je što srpski jezik nije još bogatiji, ovako mi preostaje samo da ponovim ono što sam već rekla o njemu, a što narod i misli – Zdravko Krivokapić je obična lažljiva izdajnička tranja. Što se tiče moje smjene, dignute glave odlazim iz Nacionalnih parkova, noseći ih zauvijek u srcu, ponosna što sam dala svoj doprinos da postanu jedno od najboljih preduzeća u Crnoj Gori. Bilo koja funkcija nije vrijedna da se zbog nje žrtvuje istina i raskrinka izdajnik”, zaključila je Jočić.