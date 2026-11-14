Hrvatska je predstavila otvorena bilateralna pitanja sa Crnom Gorom, uključujući granicu, brod „Jadran“ i imovinska prava, dok su evropski zvaničnici poručili da neriješeni sporovi ne bi trebalo da uspore proces proširenja EU.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Izostanak konačnog dogovora Hrvatske i Crne Gore o otvorenim bilateralnim pitanjima ne bi trebalo da zaustavi proces proširenja Evropske unije, poručeno je nakon razgovora hrvatskog premijera Andreja Plenkovića sa evropskim zvaničnicima na marginama neformalnog samita EU u Dublinu, prenosi HRT.

Plenković je u Dablinu razgovarao s predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Kostom i predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, a jedna od glavnih tema bila su otvorena pitanja između Hrvatske i Crne Gore u kontekstu evropskih integracija.

Kako je objavljeno u centralnom Dnevniku HRT-a, Hrvatskoj je bilo važno da predstavi svoje stavove i objasni pitanja na čijem rješavanju insistira.

Prema informacijama HRT-a, Kosta i fon der Lajen pokazali su razumijevanje za otvorena pitanja Hrvatske, ali su istovremeno naglasili da proširenje EU ostaje jedan od evropskih prioriteta.

Poručili su i da izostanak konačnog dogovora Hrvatske i Crne Gore ne bi trebalo da zaustavi proces proširenja EU.

Hrvatska je sredinom oktobra dostavila Crnoj Gori i članicama EU spisak od osam zahtjeva za završetak pristupnih pregovora.

Dva zahtjeva su u međuvremenu riješena, dok je preostalo još šest, među kojima su pitanja granice, školskog broda „Jadran“, sudbine nestalih osoba, obeštećenja logoraša iz Morinja, procesuiranja ratnih zločina i imovinskih prava hrvatskih porodica u Crnoj Gori.

Crnogorska Vlada prethodno je donijela odluke o promjeni naziva bazena u Kotoru i formalnom odobravanju postavljanja spomen-ploče u nekadašnjem logoru Morinj, čime su, prema hrvatskoj strani, ispunjena dva zahtjeva.

Na neformalnom samitu u Dablinu evropski lideri razgovarali su i o razvoju i uticaju vještačke inteligencije na evropsko društvo i privredu, kao i o budućim mirovnim pregovorima o Ukrajini.