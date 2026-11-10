Nekadašnji predsjednik Opštine Budva Marko Bato Carević potvrdio je da se nakon četiri godine pauze vraća na političku scenu.
Nekadašnji predsjednik Opštine Budva Marko Bato Carević predvodiće grupu građana na lokalnim izborima u Budvi naredne godine, pišu Vijesti.
To je on danas potvrdio za Vijesti, navodeći da se nakon četiri godine ponovo vraća u politiku.
Vijesti su nedavno najavile da nekadašnji prvi čovjek Budve namjerava da se ponovo politički aktivira nezadovoljan načinom na koji se danas upravlja gradom.
“Predvodiću grupu građana. U narednih 5-6 dana sve će biti koncipirano, kada ćemo javnosti predočiti koji su to politički ciljevi i program grupe građana”, kazao je Carević.
Tada će biti i poznato ime grupe građana.
Carević je u dva mandata od 2019. do početka avgusta 2022. u vrijeme najvećih turbuletnih političkih događaja upravljao gradom. On je podnio ostavku početkom avgusta 2022., kada je na njegovo mjesto došao Milo Božović.