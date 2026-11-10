Nekadašnji predsjednik Opštine Budva Marko Bato Carević potvrdio je da se nakon četiri godine pauze vraća na političku scenu.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Nekadašnji predsjednik Opštine Budva Marko Bato Carević predvodiće grupu građana na lokalnim izborima u Budvi naredne godine, pišu Vijesti.

To je on danas potvrdio za Vijesti, navodeći da se nakon četiri godine ponovo vraća u politiku.

Vijesti su nedavno najavile da nekadašnji prvi čovjek Budve namjerava da se ponovo politički aktivira nezadovoljan načinom na koji se danas upravlja gradom.

“Predvodiću grupu građana. U narednih 5-6 dana sve će biti koncipirano, kada ćemo javnosti predočiti koji su to politički ciljevi i program grupe građana”, kazao je Carević.

Tada će biti i poznato ime grupe građana.

Carević je u dva mandata od 2019. do početka avgusta 2022. u vrijeme najvećih turbuletnih političkih događaja upravljao gradom. On je podnio ostavku početkom avgusta 2022., kada je na njegovo mjesto došao Milo Božović.