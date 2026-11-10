Momčilo Leković upozorio je da Ustavni sud razmatra zahtjev za preispitivanje odluke kojom su djelovi Zakona o održavanju stambenih zgrada proglašeni neustavnim.

Izvor: Demokrate

Poslanik Demokrata Momčilo Leković upozorio je da se pred Ustavnim sudom pokreće preispitivanje odluke kojom su djelovi Zakona o održavanju stambenih zgrada proglašeni neustavnim, i to u trenutku kada je u skupštinskoj proceduri predlog zakona o oporezivanju imovinske koristi ostvarene rješavanjem stambenih potreba funkcionera. Pozvao je javnost da proprati pažljivo ova dešavanja, ukazujući da postoji sumnja u svojevrsni konflikt interesa pojedinih sudija Ustavnog suda, jer između ostalog, preispituju sopstvenu odluku koja otklanja štetne posljedice po budžet i ugled Crne Gore, prenosi RTCG.

Leković je na konferenciji za medije istakao da je Ustavni sud 30. juna ove godine proglasio nesaglasnim sa Ustavom odredbe čl. 1 i 2 Zakona o održavanju stambenih zgrada.Ustavni sud je utvrdio da je zakonodavac prekoračio svoja ustavna ovlašćenja po pitanju načina i kriterijuma rješavanja stambenih pitanja javnih funkcionera, čiji je dio ostavljen da uređuju podzakonska akta Vlade, Tužilačkog i Sudskog savjeta, bez dovoljno jasnih zakonskih okvira.

“Naglašavam da ova odluka Ustavnog suda ni nakon četiri mjeseca još nije objavljena u Službenom listu, a jutros saznajemo da je Ustavnom sudu podnijet zahtjev za preispitivanje ove odluke. U ovu proceduru preispitivanja ulazi se nakon što je Demokratska Crna Gora predala u skupštinsku proceduru Predlog zakona o porezu na imovinsku korist ostvarenu rješavanjem stambenih potreba funkcionera. Taj predlog je uvršten u dnevni red Skupštine i dobio je zeleno svjetlo od Zakonodavnog odbora, a juče i od Odbora za ekonomiju, finansije i budžet“, kazao je Leković.

Ponovno preispitivanje odluke pred usvajanje ovog predloga zakona, kako je istakao, postavlja i pitanje svojevrsnog konflikta interesa pojedinih sudija Ustavnog suda.

“Po našim informacijama, Ustavni sud će se već sjutra baviti ovim zahtjevom o preispitivanju sopstvene odluke kojom je proglasio nesaglasnim sa Ustavom djelove Zakona o održavanju stambenih zgrada. Ne želimo da utičemo na sud, već da građanima i javnosti ukažemo da sa posebnom pažnjom prate ovaj proces“, rekao je Leković.

On je upitao kako građani mogu biti sigurni u odluke Ustavnog suda ukoliko se preispituju odluke koje, kako tvrdi, upravo otklanjaju posljedice nezakonitog i neustavnog djelovanja.

“Šteta koja je nanijeta državi mjeri se desetinama miliona eura, a šteta je nanijeta i ugledu Crne Gore, jer je Evropska komisija više puta iskazala zabrinutost zbog dodjele stanova članovima treće grane vlasti“, kazao je Leković.

Podsjetio je na predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića i bivšu predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu, koji su se, između ostalih, kako je kazao, kućili na ovaj način, iako su već imali riješena stambena pitanja.

“Sve ovo ukazuje da se iz nekadašnje izvršne i sudske vlasti vrši pritisak da se ta odredba ponovo proglasi ustavnom, jer su se neki bivši, ali i sadašnji funkcioneri, koji imaju enormnu imovinu i ne tako skromne prihode koji se kreću od 1.500 do 7.000 eura, prepali da će morati da izdvoje skromni dio prihoda kako bi otplatili ono što su neustavno i nezakonito stekli. Ja sam i juče na Odboru pitao koga mi to treba da žalimo – one koji su imali ušteđevinu i preko 400.000 eura, a da ne obratimo pažnju na socijalne slučajeve, prosvjetare i penzionere“, kazao je Leković.

Vjeruje da će javnost pratiti činjenice u ovoj pravnoj stvari, jer, kako tvrdi, neke aktuelne sudije odlučuju i o sebi, a o svemu će Demokrate već danas obavijestiti Delegaciju Evropske unije u Crnoj Gori.

Sjutra bi, kako je pojasnio, Ustavni sud trebao da raspravlja da li će se uopšte razmatrati zahtjev za preispitivanje odluke, i ne može da prejudicira kako će to ići.

Dodaje da građani očekuju da se ispravi jedna decenijska nepravda i očekuje da njihov predlog zakona o porezu koji je na dnevnom redu Skupštine dobije podršku većine poslanika.