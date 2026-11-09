Crna Gora će sjutra, prvi put od prijema u Savjet Evrope (SE), preuzeti predsjedavanje Komitetom ministara te organizacije, koje će trajati do maja naredne godine, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Navodi se da će tim povodom potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović danas i sjutra učestvovati na sastanku Komiteta ministara SE, u Strazburu.

,,Polugodišnje predsjedavanje Crne Gore počinje 10. novembra, kada će Crna Gora preuzeti ovu ulogu od Knjaževine Monako, a završava se u maju 2027. godine", kaže se u saopštenju MVP.

Dodaje se da će se predsjedavanje Crne Gore završiti ministarskom sjednicom na kojoj će Crna Gora imati priliku da ugosti oko 60 delegacija, uključujući predstavnike 46 država članica SE, država posmatrača i rukovodstvo Organizacije.

Ibrahimović će, kako je saopšteno iz MVP, u Strazburu predstaviti prioritete crnogorskog predsjedavanja, nakon što ministarka vanjskih poslova i saradnje

Monaka Isabelle Berro-Amadei predstaviti rezultate predsjedavanja te države.

,,Nakon primopredaje ispred sjedišta SE, biće održana ceremonija podizanja zastave, kojoj će prisustvovati generalni sekretar te organizacije Alain Berset, Ibrahimović i Berro-Amadei", navodi se u saopštenju, piše Dan.

Iz MVP su kazali da je programom SE predviđeno i predstavljanje tramvaja ukrašenog bojama Crne Gore na stanici Droits de l’Homme u Strazburu, nakon čega će crnogorska zastava biti podignuta i na Trgu Republike u Strazburu.

,,Predsjedavanje Komitetom ministara predstavlja priliku da Crna Gora pokaže svoju posvećenost temeljnim vrijednostima i ciljevima SE, najstarije evropske organizacije, koja u osnovi svog mandata ima snaženje demokratije, zaštitu ljudskih prava i jačanje vladavine prava", kaže se u saopštenju.

Kako su istakli iz MVP, za Crnu Goru predsjedavanje ima poseban značaj jer je pozicionira u središte evropskog dijaloga i pruža priliku za unapređenje međunarodnog ugleda, jačanje saradnje i doprinos rješavanju aktuelnih izazova kroz dijalog i zajedničke inicijative.

,,Predsjedavanje Komitetom ministara SE naslonjeno je na tri ključne vrijednosti po kojima je Crna Gora prepoznata - dijalog, solidarnost i otpornost", kaže se u saopštenju.

Iz MVP su podsjetili da je Crna Gora postala punopravna članica SE 11. maja 2007. godine.

Komitet ministara je glavno tijelo odlučivanja SE, u kome su ministri vanjskih poslova država članica ili njihovi stalni predstavnici.

Komitet, između ostalog, nadgleda izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava, prenosi Dan.