Objašnjavaju da polugodišnje predsjedavanje Crne Gore počinje sjutra, kada će preuzeti ovu ulogu, a završava u maju 2027. godine.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Crna Gora od sjutra (utorak 10. novembar) predsjedava Komitetom ministara Savjeta Evrope (SE), a potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović će tim povodom danas i sjutra učestvovati na sastanku Komiteta ministara te evropske organizacije u Strazburu, pišu Vijesti.

To je saopšteno iz njegovog resora.

Kako su naveli, Crna Gora će, u periodu od novembra 2026. do maja 2027. godine, po prvi put od prijema u SE, predsjedavati komitetom ministara, glavnom tijelu odlučivanja Organizacije, a šestomjesečno predsjedavanje će preuzeti od Monaka.

Objašnjavaju da polugodišnje predsjedavanje Crne Gore počinje sjutra, kada će preuzeti ovu ulogu, a završava u maju 2027. godine.

Iz Ministarstva dodaju da će se predsjedavanje završiti održavanjem ministarske sjednice u Crnoj Gori na kojoj će prisustvovati oko 60 delegacija, uključujući predstavnike 46 država članica SE, država posmatrača i rukovodstvo Organizacije.

“Prema programu Savjeta Evrope, ministar Ibrahimović predstaviće prioritete crnogorskog predsjedavanja, a prethodno će na sjednici Komiteta ministara vanjskih poslova i saradnje Monaka Izabel Bero-Amadei predstaviti rezultate predsjedavanja te države. Nakon primopredaje ispred sjedišta SE biće održana ceremonija podizanja zastave, kojoj će prisustvovati generalni sekretar te organizacije Alen Berse, Ibrahimović i Bero Amadei”, navodi se u saopštenju, prenosi Vijesti.

Dodaju i da je programom predviđeno i predstavljanje tramvaja ukrašenog bojama Crne Gore na stanici Drua de lom (Droits de l’Homme) u Strazburu, a nakon toga crnogorska zastava biće podignuta i na Trgu Republike u tom gradu.

“Predsjedavanje Komitetom ministara predstavlja priliku da Crna Gora pokaže svoju posvećenost temeljnim vrijednostima i ciljevima SE, najstarije evropske organizacije, koja u osnovi svog mandata ima snaženje demokratije, zaštitu ljudskih prava i jačanje vladavine prava. Za Crnu Goru ovo predsjedavanje ima poseban značaj jer je pozicionira u središte evropskog dijaloga i pruža priliku za unapređenje međunarodnog ugleda, jačanje saradnje i doprinos rješavanju aktuelnih izazova kroz dijalog i zajedničke inicijative”, kazali su iz Ibrahimovićevog resora, dodavši da je predsjedavanje Komitetom ministara SE naslonjeno na tri ključne vrijednosti po kojima je Crna Gora prepoznata - dijalog, solidarnost i otpornost.

Crna Gora postala je punopravna članica SE 11. maja 2007. godine.

U saopštenju objašnjavaju da je ta organizacija, sa sjedištem u Strazburu, osnovana 1949. godine, te da okuplja 46 država članica.

“Komitet ministara je glavno tijelo odlučivanja Savjeta Evrope, u kome su ministri vanjskih poslova država članica ili njihovi stalni predstavnici. Komitet, između ostalog, nadgleda izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava. Predsjedavanje Komitetom ministara rotira se svakih šest mjeseci, a Crna Gora će tu funkciju obavljati do 12. maja naredne godine”, saopštili su iz Ministarstva.