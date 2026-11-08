Poseban dio programa odnosi se na položaj samohranih majki, domaćica i žena koje nemaju penziju ili stabilne prihode, a čiji rad i doprinos porodici i društvu, kako se ocjenjuje, često nijesu dovoljno vrednovani.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnivačka skupština građanskog pokreta Luča, na čijem je čelu potpredsjednica Vlade Jelena Borovinić Bojović, biće održana 28. novembra u Podgorici, objavila je Pobjeda.

Prema informacijama tog lista, Borovinić Bojović planira da u rukovodeće strukture pokreta uključi oko 50 istaknutih pojedinaca iz različitih oblasti društvenog života.

Među imenima koja se pominju za najviše organe pokreta su prof. dr Gordana Vukčević iz Podgorice, dr Marija Stanišić iz Herceg Novog, Aleksandra Pavićević, magistarka filozofije i nezavisna odbornica u Skupštini opštine Danilovgrad, Maja Vulaš, magistrantkinja političkih nauka sa Cetinja, kao i magistarka ekonomije Anastasija Vujošević.

Zastupljenost žena u rukovodstvu jedna je od tema kojoj se u programskim načelima Luče posvećuje posebna pažnja. Pokret se zalaže za veće učešće žena u procesima odlučivanja, ravnopravnost u društvenom, ekonomskom i političkom životu, kao i unapređenje njihove ekonomske sigurnosti. Kako se navodi u programu, ravnopravnost ne bi trebalo ograničiti na političke kvote, već je potrebno obezbijediti stvarne mogućnosti za profesionalno napredovanje, ekonomsku samostalnost i učešće u donošenju odluka.

Poseban dio programa odnosi se na položaj samohranih majki, domaćica i žena koje nemaju penziju ili stabilne prihode, a čiji rad i doprinos porodici i društvu, kako se ocjenjuje, često nijesu dovoljno vrednovani.

Osnovna ideja pokreta je povezivanje stručnosti, etičnosti, odgovornosti i humanosti u političkom djelovanju. U središtu programskog pristupa nalazi se građanin, njegov kvalitet života, dostojanstvo i sigurnost, uz uvjerenje da efikasne institucije i profesionalizam moraju biti praćeni solidarnošću i moralnom odgovornošću nosilaca javnih funkcija.

Luča se zalaže za Crnu Goru kao zajedničku državu svih građana, uz puno uvažavanje nacionalnih, vjerskih i kulturnih identiteta i jednakost prava. Jedan od posebno istaknutih ciljeva je pomirenje između građana koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi i Crnogorci. Programsko polazište je da svaki pojedinac ima pravo da slobodno njeguje svoj identitet i istovremeno osjeća pripadnost Crnoj Gori.

U dokumentu se ukazuje i na potrebu suzbijanja svih oblika diskriminacije, kao i otklanjanja posljedica ranijih diskriminatornih politika. Naglašava se da nacionalna pripadnost ne smije predstavljati prepreku zajedništvu i da niko ne treba da bude primoran da bira između sopstvenog identiteta i pripadnosti državi.

Društveno pomirenje, prema programskim načelima, podrazumijeva prevazilaženje dugogodišnjih podjela između srpskog i crnogorskog nacionalnog korpusa, izgradnju međusobnog povjerenja i uspostavljanje jednakog odnosa države prema svim građanima.

Među prioritetima pokreta su i jačanje nezavisnosti i profesionalnosti institucija, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, utvrđivanje odgovornosti za nezakonito prisvajanje državne imovine i povraćaj imovine stečene nezakonitim putem.

U programu se posebno insistira na jednakosti pred zakonom i odgovornosti svih nosilaca javnih funkcija. Institucije, kako se navodi, moraju biti u službi građana, a ne političkih i drugih privilegovanih interesa. Jedan od principa je da niko ne smije biti izuzet od primjene zakona, te da zakonitost, odgovornost i profesionalizam moraju biti osnova funkcionisanja državnog sistema, prenosi Pobjeda.

Značajan dio programskih opredjeljenja odnosi se na podršku porodicama, posebno samohranim roditeljima i domaćinstvima u stanju socijalne potrebe. Pokret najavljuje i zalaganje za povoljnije uslove za rješavanje stambenog pitanja mladih porodica. Porodica se prepoznaje kao jedan od temelja društva, zbog čega je, kako se ističe, potrebno obezbijediti konkretnu podršku, sigurnije uslove za odrastanje djece i lakše usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza.

Za penzionere i starije građane predviđeno je zalaganje za veću ekonomsku sigurnost, dostupniju njegu i aktivnije uključivanje u društveni život. U programu se naglašava da starije generacije treba posmatrati kao važan resurs zajednice, a ne samo kroz prizmu socijalnih davanja i budžetskih izdvajanja.

Kada je riječ o zdravstvu, među prioritetima su skraćivanje lista čekanja, unapređenje preventivne zaštite i ravnomjernija dostupnost zdravstvenih usluga u svim djelovima Crne Gore. Posebna pažnja posvećena je mentalnom zdravlju, kao i prevenciji i liječenju bolesti zavisnosti, naročito kod djece i mladih.

Programom je predviđena i modernizacija zdravstvenog sistema, podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite i bolja dostupnost savremenih medicinskih usluga. Polazište je da briga o zdravlju i dostojanstvu građana mora biti jedan od osnovnih zadataka države, bez obzira na mjesto stanovanja i materijalni položaj.

U oblasti obrazovanja Luča se zalaže za unapređenje kvaliteta nastave, stvaranje novih mogućnosti za zapošljavanje i profesionalno usavršavanje, kao i veće uključivanje mladih u procese odlučivanja. Jedan od ciljeva je stvaranje uslova da mladi svoju budućnost grade u Crnoj Gori, uz mogućnost ekonomskog osamostaljivanja i aktivnog učešća u društvenom životu.

Ekonomska politika pokreta, prema predstavljenim načelima, podrazumijeva podršku domaćoj privredi i preduzetništvu, ravnomjerniji regionalni razvoj i odgovorno upravljanje prirodnim resursima, uz očuvanje životne sredine.

Posebno se ističe potreba za unapređenjem životnih uslova u svim djelovima države, kako bi ekonomski razvoj bio praćen većom socijalnom sigurnošću i smanjenjem razlika između pojedinih regiona.

Kada je riječ o evropskim integracijama, Luča budućnost Crne Gore u Evropskoj uniji povezuje sa vladavinom prava, profesionalnom javnom upravom i izgradnjom institucija koje će interese države zastupati kao ravnopravnog partnera.

Evropski put se u programu ne posmatra samo kao spoljnopolitički cilj, već i kao proces stvaranja odgovornije države, unapređenja institucija i dostizanja standarda koji građanima garantuju pravnu sigurnost, kvalitetnije javne usluge i veće povjerenje u sistem.

Programska načela novog pokreta, kako proizlazi iz dokumenta u koji je Pobjeda imala uvid, objedinjuju društveno pomirenje, profesionalizam, pravdu, solidarnost i evropsku perspektivu Crne Gore, uz fokus na konkretne potrebe građana.

Osnovna poruka pokreta sažeta je u sloganu: „Luča, za politiku koja služi ljudima“.