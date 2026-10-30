Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler kazao je da je napredak na evropskom putu Crne Gore ostvaren posljednjih godina zaista izuzetan.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je u uvodnom dijelu obraćanja u okviru Dana državnih tužilaca želio da upozna sve da se trenutno u Briselu raspravlja o poglavljima 23 i 24.

"Želio bih da izrazim zahvalnost EU svima vama, koji ste ovome doprinijeli. Zatvaranje poglavlja 23 i 24 značiće kraj pristupnog puta Crne Gore", kazao je Satler.

On je naglasio da poglavlja 23 i 24 kada se zatvore to će biti kraj.

"Znam da svako ko je čitao 'Primjere čojstva i junaštva' zna da datu riječ nećete iznevjeriti", naveo je on.

Naglasio je da Evropska komisija preporučuje državama članicama da zatvore poglavlja 23 i 24 sa Crnom Gorom, koja se odnose na vladavinu prava i među ključnima su u pregovaračkom procesu.

"Konkretni rezultati su važni, a Crna Gora je pokazala da može da ih ostvari u svim pregovaračkim poglavljima. Što je izuzetno važno - u oblasti vladavine prava. Preporučujemo državama članicama da zatvore poglavlja 23 i 24. Mi, ako hoćete, garantujemo za vas. I dali smo riječ za vas", rekao je Satler.

Kako je istakao, "to ne radimo olako".

"Kada stanemo iza vaših postignuća, i sami stavljamo na kocku sopstveni kredibilitet. Izražavam iskrenu zahvalnost EU svima vama koji ste doprinijeli ovom napretku", rekao je Satler.

Naglasio je da "činjenica da je Savjet EU počeo da razmatra poglavlja koja se tiču vladavine prava znači da se približavamo kraju ovog posla".