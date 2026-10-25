Predsjednik Jakov Milatović čestitao Studentskoj listi na pobjedi.
Predsjednik Crna Gore Jakov Milatović čestitao je na mreži X Studentskoj listi na izbornoj pobjedi, a građanima Srbije na jasno iskazanoj demokratskoj volji.
“Uvjeren sam da će ovaj izborni rezultat otvoriti novo poglavlje u odnosima Crne Gore i Srbije, zasnovano na prijateljstvu, iskrenom dijalogu i posvećenosti zajedničkoj evropskoj budućnosti”, poručio je Milatović.
Čestitam Studentskoj listi na izbornoj pobjedi, a građanima Republike Srbije na jasno iskazanoj demokratskoj volji.Uvjeren sam da će ovaj izborni rezultat otvoriti novo poglavlje u odnosima Crne Gore i Republike Srbije, zasnovano na prijateljstvu, iskrenom dijalogu i posvećenosti zajedničkoj evropskoj budućnosti.— Jakov Milatovic (@JakovMilatovic)October 25, 2026