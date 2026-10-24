Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Budimpešti sa predsjednikom Vlade Mađarske Peterom Mađarom, sa kojim je razgovarao o evropskom putu Crne Gore,jačanju političke podrške završetku pristupnih pregovora i unapređenju bilateralnih odnosa između dvije države

Izvor: Služba predsjednika Crne Gore

Dvojica političara su razgovarali o evropskom putu Crne Gore, jačanju političke podrške završetku pristupnih pregovora, kao i unapređenju bilateralnih odnosa između dvije države.

Milatović je zatražio od Mađarske da nastavi aktivno da zagovara članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, te pruži podršku završetku pregovora i potpisivanju Ugovora o pristupanju tokom prve polovine 2027. godine.

Istakao je da Crna Gora ulazi u odlučujuću fazu evropskih integracija, te da je u narednom periodu neophodno održati reformski zamah, posebno u oblasti vladavine prava, jačanja institucija i ispunjavanja preostalih obaveza iz pregovaračkog procesa.

Predsjednik Vlade Mađarske Peter Mađar iskazao je snažnu podršku evropskom putu Crne Gore, potvrđujući opredijeljenost Mađarske da podrži njeno članstvo u Evropskoj uniji. Naglasio je da ostvareni rezultati Crne Gore predstavljaju važan pokazatelj napretka u pristupnom procesu i ponovio da će Mađarska nastaviti da podržava politiku proširenja EU zasnovanu na konkretnim rezultatima zemalja kandidata.

On je ponovio da će Mađarska biti pouzdan partner Crnoj Gori u završnoj fazi pristupnih pregovora i da podržava njen cilj da postane članica Evropske unije do 2028. godine.

Sagovornici su se saglasili da je evropska integracija Crne Gore od posebne važnosti ne samo za našu državu, već i za ostale zemlje kandidate, kao i stabilnost, bezbjednost i prosperitet Zapadnog Balkana i Evrope u cjelini.

Tokom sastanka razgovarano je i o mogućnostima daljeg unapređenja bilateralne saradnje.

Predsjednik naše zemlje istakao je da Crna Gora i Mađarska njeguju prijateljske odnose zasnovane na međusobnom poštovanju i zajedničkim evropskim vrijednostima, te izrazio uvjerenje da će nastavak političkog dijaloga doprinijeti snažnijem povezivanju dvije države i konkretnim rezultatima u oblastima od zajedničkog interesa.

Milatović je uputio poziv premijeru Mađarske da u narednom periodu posjeti Crnu Goru.