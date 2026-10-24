Ministarstvo vanjskih poslova istaklo je značaj Ujedinjenih nacija u suočavanju sa globalnim izazovima, podsjećajući da je Crna Gora ove godine obilježila 20 godina članstva u toj organizaciji i naglašavajući važnost daljeg jačanja međunarodne saradnje, zaštite ljudskih

Izvor: Ministarstvo vanjskih poslova

Usvajanjem Povelje Ujedinjenih nacija prije osamdeset jednu godinu postavljeni su temelji zajedničke vizije svijeta u kojem će mir, ljudska prava i saradnja među narodima biti putokaz naše zajedničke budućnosti, saopštili su iz Ministarstva vanjskih poslova.

Kako navode, danas, u vremenu rastuće neizvjesnosti, principi Povelje UN jednako su važni kao i tada.

“Konflikti, klimatska kriza, rastuće nejednakosti i ubrzan tehnološki razvoj, uz nepoštovanje međunarodnog prava, međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava ljudskih prava stavljaju na iskušenje sposobnost međunarodne zajednice da zajednički odgovori na izazove i očuva međunarodni poredak zasnovan na pravilima. Nijedna država se ne može sama suočiti s tim izazovima”, piše u saopštenju.

Dodaju da, globalni izazovi traže globalna rješenja, a Ujedinjene nacije ostaju ključni forum za dijalog, saradnju i zajedničko djelovanje.

“Ove godine Crna Gora obilježila je 20 godina članstva u Ujedinjenim nacijama. Od pristupanja Organizaciji 2006., Crna Gora nije samo imala koristi od međunarodne saradnje, već je i aktivno učestvovala u njenom jačanju. Tokom protekle dvije decenije, ojačala je svoj glas na međunarodnoj sceni i dala doprinos naporima za unapređenje mira, ljudskih prava i održivog razvoja”, ističe se u saopštenju.

Kako poručuju, dvostruko članstvo u Savjetu UN za ljudska prava i snažna podrška novoosnovanoj Globalnoj alijansi potvrđuju posvećenost unapređenju, zaštiti i ispunjavanju ljudskih prava i sloboda, i njihovo visoko pozicioniranje na međunarodnoj agendi Crne Gore.

“Crna Gora je sprovela brojne reforme i ojačala institucije, dok je saradnja sa Ujedinjenim nacijama u zemlji doprinijela poboljšanju stanja u oblastima obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, rodne ravnopravnosti, zaštite i uključivanja izbjeglica i migranata, zaštite životne sredine i osavremenjavanju javne uprave”, stoji u saopštenju.

Kako kažu, ostvareni rezultati svjedoče o snazi partnerstva i napretku koji su zajedno postigli, ali i podsjećaju da je pred njima još mnogo posla.

Dodaju da, dok Crna Gora napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji i ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja, važno je da saradnja nastavi da donosi konkretne promjene u životima ljudi. Kako naglašavaju, žele efikasnije institucije, bolje i jednake prilike za djecu i mlade, snažnije i ravnopravnije djevojčice i žene, otpornije društvo i zdraviju životnu sredinu.

“Dan Ujedinjenih nacija prilika je i za ponovno potvrđivanje posvećenosti Crne Gore međunarodnoj saradnji, izgradnji mirnijeg, pravednijeg i održivijeg svijeta, i odbrani djelotvornog multilateralizma sa Ujedinjenim nacijama u središtu”, poručuje se u saopštenju.

Dodaju i da, u svijetu obilježenom rastućim podjelama, njihova poruka je jasna: zajedno možemo postići više, a napredak mora obuhvatiti sve.

“Niko ne smije da bude izostavljen. Ostvarivanje ovog cilja traži našu trajnu posvećenost, saradnju svih segmenata društva i kontinuiranu podršku međunarodnih partnera”, zaključuje se u saopštenju.