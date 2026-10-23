Crna Gora je ispunila sve obaveze u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom (EU) i poslala Evropskoj komisiji (EK) pregovaračke pozicije za preostala otvorena poglavlja, saopštila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Izvor: Vlada Crne Gore

Ona je istakla da je Crna Gora time ispunila obećanje dato građanima i evropskim partnerima, naglašavajući da je jedina država kandidat koja je ispunila sva završna mjerila i sve preuzete obaveze.

„U ovom trenutku Crna Gora je ispunila obećanje koje je dala građanima i evropskim partnerima. Pokazali smo odgovornost kroz reforme koje smo sproveli“, kazala je Gorčević na konferenciji za novinare.

Ona je podsjetila na dosadašnji tok pregovaračkog procesa, navodeći da je trenutno 21 poglavlje privremeno zatvoreno, dok su se, kako je kazala, stekli uslovi za zatvaranje preostalih 12 do kraja godine.

Gorčević je istakla da je tokom pregovora poseban fokus bio na unapređenju zakonodavnog okvira, modernizaciji postojećih institucija, razvoju informacionih sistema i jačanju stručnih kapaciteta.

„Iza svake poslate pregovaračke pozicije stoje konkretne promjene“, kazala je Gorčević.

Ona je podsjetila da su prije nekoliko dana EK dostavljene i pregovaračke pozicije za poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, koja se odnose na ključne oblasti vladavine prava.

Gorčević je naglasila da vladavina prava ostaje trajna odgovornost države i nakon zatvaranja pregovaračkih poglavlja.

„Vladavina prava svakako ostaje krajnja odgovornost države i nakon zatvaranja poglavlja, ali ono što je bilo neophodno da bi se ispunila mjerila je završeno“, poručila je Gorčević.