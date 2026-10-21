Najvažnije je, rekao je Mikić, da se po prvi put povežu minimalna zarada i minimalna penzija, tako da, kako bude rasla minimalna zarada, mora rasti i minimalna penzija, koja ne smije biti ispod dvije trećine minimalne zarade.

Izvor: URA

Poslanici Građanskog pokreta URA predali su u skupštinsku proceduru predlog kojim bi se omogućilo uvećanje svih penzija u državi za 120 eura, da minimalna penzija bude najmanje 600 eura, ali nikad ispod dvije trećine minimalne zarade i da se primanja penzionera usklađuju sa zaradama četiri puta godišnje, i to 1. januara, 1. aprila, 1. jula i 1. oktobra.

Šef Kluba poslanika URA Zoran Mikić rekao je na pres konferenciji da su danas poslanici te partije danas predali Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Podsjetio je na najavu da će u narednoj godini doći do porasta plata i istakao da je cilj URE da to prati i rast penzija.

„Penzioneri ne mogu da čekaju mart ili april, kada im je aktuelna Vlada obećala da će eventualno doći do povećanja njihovih penzija, već penzije treba uvećati odmah. Mi smo u prethodnom periodu obavili niz razgovora sa različitim udruženjima penzionera iz svih krajeva države i odlučili da izađemo sa ovim predlogom“, rekao je Mikić.

Najvažnije je, rekao je Mikić, da se po prvi put povežu minimalna zarada i minimalna penzija, tako da, kako bude rasla minimalna zarada, mora rasti i minimalna penzija, koja ne smije biti ispod dvije trećine minimalne zarade.

„Smatramo da je to jedino fer i pošteno rješenje prema penzionerima. Vi znate da smo već predlagali povećanje penzija početkom ove godine za 40 eura, što su kolege iz parlamentarne većine i Vlade odbile, želeći da zloupotrebljavaju povećanje penzija u izborne svrhe. Svi ste svjedoci da raste inflacija, da rastu cijene osnovnih životnih namirnica, ljekova, medicinskih suplemenata, ali i pregleda, i zato ne smijemo čekati mart ili april, već je potrebno odmah povećati sve penzije“, rekao je Mikić.

On je pozvao sve poslanike da podrže ovaj predlog i izrazio nadu da će rukovodstvo Skupštine imati više sluha za potrebe penzionera.

Potpredsjednik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar rekao je da su penzioneri zaboravljeni u Crnoj Gori čak i u najavama reformi.

Predlog URE, objasnio je, znači povećanje penzija od januara 2027. godine, da će minimalna penzija biti veća oko 30 odsto, prosječna penzija za oko 20 odsto, dok će penzije koje su iznad prosjeka biti povećane za oko 15 odsto. Sve to pod uslovom da parlamentarna većina podrži predlog izmjena zakona koji je URA podnijela.

Novi momenat, kako je objasnio Konatar, jeste to što minimalna penzija ne može biti niža od dvije trećine minimalne zarade i ne može biti niža od 600 eura

Naše mišljenje je, navodi Konatar, da bilo kakva jednokratna pomoć ne mijenja trajno povećanje penzija jer se ne radi o sistemskom rješenju.

„Ako neko pita koliko ovo košta, pošto smo ozbiljno radili analize kada smo pripremali ovaj predlog, ovo bi budžet Crne Gore koštalo oko 187 miliona eura. Smatramo da se taj novac može obezbijediti suzbijanjem sive ekonomije, uvođenjem digitalnih platformi za njeno suzbijanje, oduzimanjem imovine stečene organizovanim kriminalom, kao i fokusiranjem na potrošnju domaćih proizvoda“, rekao je Konatar.

Država, zaključio je, ne finansira penzije, već samo vraća penzionerima ono što su oni tokom svog radnog vijeka uplaćivali u Fond PIO kroz doprinose na svoje zarade.

Ne smijemo dozvoliti da novca u budžetu ima samo pred izbore, već je potrebno trajno i sistemsko rješenje za povećanje životnog standarda penzionera u Crnoj Gori, poručio je Konatar.