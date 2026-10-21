Ukoliko je promjena dosadašnjeg naziva bazena u Kotoru bila neophodna, smatramo da bi naziv „Gradski bazen Kotor“ bio prirodnije i primjerenije rješenje, poručili su iz Kabineta predsjednika Crne Gore.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Tekst spomen-ploče u Morinju morao je biti pažljivije formulisan - saopšteno je iz Kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, u saopštenju povodom odluka Vlade Crne Gore koje se odnose na dva otvorena pitanja u odnosima sa Hrvatskom.

Iz Kabineta ističu da ime Petra II Petrovića Njegoša, jednog od najznačajnijih simbola crnogorske duhovnosti, državnosti i slobodarske tradicije, ne bi smjelo biti predmet sporova u vezi sa nazivima sportskih objekata.

,,Njegoševo ime i djelo zaslužuju poseban pijetet i dostojanstven odnos. Ukoliko je promjena dosadašnjeg naziva bazena u Kotoru bila neophodna, smatramo da bi naziv „Gradski bazen Kotor“ bio prirodnije i primjerenije rješenje", naveli su i dodali da naknadno odobravanje spomen-ploče u Morinju, uz zadržavanje njenog postojećeg teksta, otvara pitanje načina na koji se Crna Gora odnosi prema prošlosti.

,,Zločini počinjeni u Morinju sudski su utvrđeni, a žrtve i njihove porodice zaslužuju poštovanje i dostojanstveno sjećanje. Upravo zato smatramo da je tekst spomen-ploče morao biti pažljivije formulisan, sa jasnim fokusom na ljude i poštovanje njihovog dostojanstva, uz izbjegavanje formulacija koje su predmet političkih tumačenja i koje mogu dodatno produbljivati podjele. Crnoj Gori su potrebni najbolji mogući odnosi sa Hrvatskom, otvoren i iskren dijalog sa svim susjedima, kao i što brži napredak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Međutim, dobrosusjedska politika mora počivati na međusobnom uvažavanju, poštovanju dostojanstva obje države i dosljednoj primjeni principa koji važe jednako za sve", saopštili su.

Ističu da evropski put Crne Gore podrazumijeva izgradnju povjerenja, ali i spremnost da se o osjetljivim pitanjima razgovara odgovorno, otvoreno i bez selektivnog pristupa.

,,Dobri odnosi sa susjedima i napredak ka članstvu u Evropskoj uniji treba da počivaju na međusobnom poštovanju, iskrenom dijalogu i dosljednom odnosu prema prošlosti i dostojanstvu svih žrtava", poručuju.