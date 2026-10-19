Građanski pokret URA iniciraće povećanje naknada za majke sa troje i više djece i tražiti kontrolno saslušanje resornog ministra socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damira Gutića, najavio je poslanik Mileta Radovanić.

Izvor: URA

"Apelujemo sa ovog mjesta da se čuje glas majki, jer je to ključ i nešto što usklađuje svakodnevni život ovih majki", kazao je na konferenciji za medije u Skupštini.

Rekao je da će poslanica GP URA Milena Vuković temu inicirati i na skupštinskom Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

Slobodanka Krgović je pojasnila da je inicirana peticija kojom se tražilo da se te naknade četiri puta godišnje usklađuju sa prosječnom platom i u skladu sa stopom inflacije, ali i primanje preko žiro računa, pišu Vijesti.

Ističe da se uznosi nisu korigovali deset godina.

"Nadam se da će svi poslanici imati sluha za svu našu problematiku i izaći nam u susret", kazala je ona.