Advokat Veselin Radulović ponovo je pozvao na institucionalnu provjeru nabavke patrolnih brodova vrijedne oko 120 miliona eura, kao i ostalih poslova za koje tvrdi da postoje dokumentacija i okolnosti koje zahtijevaju ispitivanje.

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Advokat Veselin Radulović poručio je da uvrede i pokušaji političke diskvalifikacije ne mogu zamijeniti odgovore na pitanja o nabavci patrolnih brodova, ali ni o drugim poslovima za koje, kako navodi, postoje dokumentacija i okolnosti koje zahtijevaju institucionalnu provjeru.

Povodom saopštenja Demokratske Crne Gore, advokat Veselin Radulović saopštio je da ključna pitanja u vezi sa nabavkom patrolnih brodova i drugim poslovima koji se dovode u vezu sa funkcionerima te partije ostaju bez odgovora, uprkos, kako je naveo, pokušajima da se rasprava preusmjeri na uvrede i političke diskvalifikacije.

“Možda je ministar Krapović najzad shvatio da mu je pametnije da ćuti, ali je zato partija preuzela ulogu njegovog glasnogovornika, nastavljajući istim putem nevaspitanja, nekulture, uvreda i kleveta. Očigledno je da im je drugačiji način komunikacije nepoznat”, naveo je Radulović.

On je istakao da video-zapisi političkih govora iz septembra 2024. godine ne predstavljaju odgovor ni institucijama ni javnosti, te ponovo otvorio pitanje ugovora o nabavci patrolnih brodova, vrijednog oko 120 miliona eura.

“Ključno pitanje ostaje isto: kako je ugovor o nabavci patrolnih brodova, vrijedan oko 120 miliona eura, zaključen pozivanjem na pravni osnov koji je stupio na snagu tek godinu i po kasnije? Na to ne odgovaraju ni uvrede, ni etikete, ni pokušaji da se svaka sumnja u moguće zloupotrebe predstavi kao politička kampanja”, poručio je Radulović.

Pozvao je Demokrate da eventualna saznanja o nezakonitostima prijave nadležnim institucijama, umjesto da, kako je naveo, putem partijskih saopštenja doprinose narušavanju javne komunikacije.

“Pred institucijama se činjenice provjeravaju, dokumentacija analizira i utvrđuje odgovornost. Tamo će, prije ili kasnije, i sami morati da objasne brojne okolnosti na koje ukazuje službena dokumentacija”, naveo je advokat.

Radulović je, u tom kontekstu, pomenuo niz pitanja za koja smatra da zahtijevaju institucionalnu provjeru. Među njima su, kako je naveo, postupak takozvanog vettinga i navodna kršenja ljudskih prava, partijsko zapošljavanje, angažovanje putem ugovora o djelu, nabavke vozila u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i prihvatanje ponude koju su nadležni organi, prema njegovim riječima, ocijenili kao neispravnu.

Ukazao je i na okolnosti angažovanja kompanije iz Banjaluke čije reference smatra spornim, pribavljanja diploma, odavanja tajnih podataka iz kadrovske evidencije Agencije za nacionalnu bezbjednost, ugovora o gradnji puta Meljine–Petijevići i naknadne isplate više od četiri miliona eura koncesionaru na teret državnog budžeta.

U svom reagovanju pomenuo je i uloge koje, prema njegovim navodima, funkcioneri Demokrata imaju u poslovima vezanim za prostor u zoni Baošića i drugim lokacijama na teritoriji Herceg Novog, izgradnju žičare Sutorina–Žvinje, evidentiranje obaveza iz izbornih kampanja, zatvaranje posebnih računa za njihovo finansiranje, angažovanje lica putem ugovora o djelu za poslove koji predstavljaju redovnu djelatnost, kao i podatke o korišćenju poslovnih prostorija na atraktivnim lokacijama u Podgorici.

“Za svako od tih pitanja postoje službeni dokumenti i konkretne okolnosti koje zaslužuju institucionalnu provjeru. Ta pitanja neće nestati zbog nekulturnih saopštenja kojima zagađuju javni prostor”, poručio je Radulović.

Osvrćući se na poruku Demokrata da „nijesmo svi isti“, kazao je da će institucionalna provjera pokazati da li će nadležni organi nepristrasno postupati prema svima, bez obzira na funkciju, partijsku pripadnost ili ime prijavljenog.

“Da li će za neke radnje zbog kojih se trenutno vode krivični postupci protiv nekih lica pokrenuti postupke i protiv funkcionera Demokrata?”, upitao je Radulović.

Zaključio je da njegov cilj nije polemika sa partijskim saopštenjima, već institucionalna provjera dokumentovanih sumnji.

“Moj posao nije da se nadgornjavam sa primitivnim partijskim saopštenjima, već da dokumentovanim sumnjama tražim institucionalnu provjeru. Njihov posao je očigledno da vrijeđaju onoga ko postavlja pitanja, ali siguran sam da će jednom biti u prilici da institucijama odgovore. Naravno, ako se pokrene krivični postupak, imaće svi pravo i da se brane ćutanjem”, naveo je advokat Veselin Radulović.