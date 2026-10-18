O rezultatima provjera i eventualnim narednim koracima javnost će biti obaviještena naknadno

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Ministarstvo javne uprave (MJU) pokrenuće aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi ispitalo okolnosti u vezi sa pravosnažnom presudom izrečenom predsjedniku Skupštine opštine Tivat Miljanu Markoviću u Srbiji, prije njegovog stupanja na javnu funkciju.

Iz Ministarstva su najavili da će od nadležnih institucija zatražiti relevantne podatke i dokumentaciju, nakon čega će razmotriti da li postoje zakonski osnovi za dalje postupanje. O rezultatima provjera i eventualnim narednim koracima javnost će biti obaviještena naknadno, prenose Vijesti.

U fokusu je pitanje da li je Marković, funkcioner Nove srpske demokratije (NSD), mogao da obavlja funkciju predsjednika tivatskog parlamenta s obzirom na raniju pravosnažnu presudu kojom je u Srbiji osuđen na četiri godine i deset mjeseci zatvora, kaznu koju nije odslužio.

Prema ranijim medijskim izvještajima, Marković je osuđen nakon dugogodišnjeg sudskog postupka zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila 31. avgusta 2001. godine na auto-putu Beograd–Novi Sad. U toj nesreći dvije osobe su izgubile život, dok je više njih zadobilo teže ili lakše povrede. Od izdržavanja kazne oslobođen je pomilovanjem koje mu je 2017. godine dodijelio tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.

Do sada Ministarstvo javne uprave nije raspolagalo zvaničnom dokumentacijom o ovom slučaju, niti je od nadležnih organa dobilo obavještenje o okolnostima presude. Zbog toga, kako su naveli, još ne mogu dati konačnu ocjenu o tome da li presuda utiče na Markovićevo pravo da nastavi da obavlja funkciju predsjednika Skupštine opštine Tivat.

Zakonom o lokalnoj samoupravi, u članu 47, propisano je da predsjedniku skupštine opštine mandat prestaje, između ostalog, ako bude pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora. Slična odredba sadržana je i u članu 50 Statuta Opštine Tivat.

Član 46 istog zakona predviđa mogućnost razrješenja predsjednika skupštine opštine prije isteka mandata u slučajevima utvrđenim zakonom i statutom opštine.

Iz MJU su ukazali da je Skupština opštine Tivat nadležna za izbor svog predsjednika, kao i za konstatovanje prestanka njegovog mandata. Zbog toga bi lokalni parlament trebalo da utvrdi sve relevantne činjenice i, ukoliko se utvrdi da postoje zakonski uslovi, sprovede odgovarajuću proceduru.

Marković se, u međuvremenu, suočava i sa inicijativama za smjenu sa čela tivatskog parlamenta iz drugih političkih razloga. Petnaest odbornika Demokratske partije socijalista, Evropskog saveza i Hrvatske građanske inicijative podnijelo je 5. oktobra inicijativu za njegovu smjenu zbog objave na društvenoj mreži Fejsbuk, u kojoj je 28. avgusta podijelio fotografiju Ratka Mladića u uniformi Vojske Republike Srpske, piš Vijesti.

Za smjenu Markovića ranije su se izjasnile i dvije članice lokalne vladajuće koalicije, građanske liste Narod pobjeđuje i Krtoljska lista, koje zajedno imaju pet odbornika u lokalnom parlamentu.

Prema navedenim podacima, Marković trenutno nema podršku 20 od ukupno 32 odbornika Skupštine opštine Tivat. Ipak, pitanje njegovog daljeg obavljanja funkcije u kontekstu presude iz Srbije tek treba da bude razmotreno kroz postupanje nadležnih institucija.