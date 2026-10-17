Potpredsjednik Vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović primio je u oproštajnu posjetu ambasadorku Češke Republike u Crnoj Gori Janinu Hrebičkovu.

Izvor: Vlada Crne Gore

Tokom susreta potvrđeni su tradicionalno prijateljski i bliski odnosi Crne Gore i Češke, utemeljeni na snažnim istorijskim vezama i intenzivnom političkom dijalogu. Kako navode, istaknuto je da dvije države njeguju odličnu saradnju na bilateralnom i multilateralnom planu, uz zajedničku posvećenost jačanju stabilnosti, bezbjednosti i prosperiteta Evrope, saopšteno je iz Vlade.

Ivanović je zahvalio Češkoj na kontinuiranoj podršci evropskoj integraciji Crne Gore, naglašavajući značaj partnerskih odnosa i ekspertske pomoći u procesu sprovođenja reformi i ispunjavanja obaveza iz evropske agende.

“Ambasadorka Hrebičkova naglasila je da Crnu Goru doživljava kao zemlju izuzetnih ljudi, bogate tradicije i snažnog evropskog potencijala, uvjerena da upravo njeni građani, svojim znanjem, posvećenošću i vjerom u evropske vrijednosti, predstavljaju najveću snagu njene budućnosti.

Govoreći o evropskoj perspektivi Crne Gore, izrazila je uvjerenje da država uspješno napreduje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ističući da taj proces predstavlja mnogo više od ostvarivanja spoljnopolitičkog cilja”, piše u saopštenju Vlade.

Ambasadorka je, kako dodaju, poručila da se završetkom njenog diplomatskog mandata ne završava i njena povezanost sa Crnom Gorom, ističući da prijateljstva izgrađena među ljudima i povjerenje koje povezuje dvije države predstavljaju trajnu vrijednost koja nadilazi diplomatske funkcije i mandate.

Ivanović i Hrebičkova su izrazili uvjerenje da će se prijateljski odnosi dvije države i ubuduće razvijati u duhu međusobnog povjerenja i partnerske saradnje, uz zajedničku posvećenost evropskoj budućnosti Crne Gore i stabilnoj, ujedinjenoj Evropi.