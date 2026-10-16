Predsjednik na konferenciji „Crna Gora u EU: Lekcije, izazovi i politički pravci“ poručio da evropski put zahtijeva političku volju, teške reforme, zajedništvo i snažne institucije.

Izvor: Služba predsjednika Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je na konferenciji „Crna Gora u EU: Lekcije, izazovi i politički pravci“ da je apsolutni prioritet države da završi istorijsku misiju evropske integracije i do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije.

„Naš cilj je da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine. Naša odgovornost je da do članstva stignemo spremni, a odgovornost Evropske unije da proces proširenja ostane kredibilan i zasnovan na zaslugama“, kazao je Milatović.

Govoreći o iskustvu Crne Gore od početka pregovora 2012. godine, predsjednik je izdvojio pet ključnih lekcija evropskog puta: političku volju kao osnov reformi, spremnost na sprovođenje teških strukturnih promjena, političko jedinstvo oko strateških ciljeva, snažnu podršku građana i ulogu civilnog društva, kao i usvajanje evropskih vrijednosti u svakodnevnom radu institucija.

Milatović je poručio da se napredak ne može mjeriti samo usvajanjem zakona i zatvaranjem pregovaračkih poglavlja, već prije svega time da li reforme daju konkretne rezultate i da li institucije rade nezavisno, efikasno i u javnom interesu.

„Politička volja ne treba da se mjeri učestalošću proevropskih izjava, već spremnošću da se donesu odluke koje suštinski mijenjaju način na koji sistem funkcioniše“, kazao je predsjednik. Posebno je ukazao na značaj političkog jedinstva oko članstva u EU, navodeći da različite političke opcije ne moraju imati iste stavove o svim pitanjima, ali da strateški državni ciljevi zahtijevaju saradnju koja prevazilazi izborne cikluse.

Predsjednik je kazao da snažna podrška građana evropskom putu daje legitimitet reformama, dok civilno društvo i istraživačko novinarstvo imaju važnu ulogu u jačanju transparentnosti i odgovornosti institucija.

„Evropska integracija počinje zakonima, ali uspijeva tek kroz vrijednosti. Usvajanje evropskih pravila je važno, ali trajna transformacija dolazi kada naučimo da upravljamo, djelujemo i razmišljamo u skladu sa evropskim demokratskim vrijednostima“, poručio je Milatović.

Zaključio je da bi uspješan završetak evropskog puta Crne Gore bio zajednički uspjeh naše države, Evropske unije i cijelog Zapadnog Balkana, kao i potvrda da proširenje ostaje snažan instrument demokratske i institucionalne transformacije.