Za izbor kandidata u Sudski savjet neophodna je dvotrećinska podrška poslanika, koja u ovom trenutku ne postoji.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon gotovo sat vremena pauze, nastavljena je sjednica Skupštine Crne Gore, koja je prekinuta neposredno nakon početka zbog nedolaska poslanika opozicije, usljed čega nije bilo potrebne većine za odlučivanje o kandidatima za Sudski savjet.

Za izbor kandidata u Sudski savjet neophodna je dvotrećinska podrška poslanika, koja u ovom trenutku ne postoji.

Poslanik Građanskog pokreta URA Zoran Mikić podsjetio je da je ta stranka ranije jasno saopštila da podržava jednog od tri kandidata za članstvo u Sudskom savjetu.

Nakon nastavka zasijedanja, poslanici su prešli na raspravu o Zakonu o strancima i izmjenama i dopunama tog zakona. Zakon o strancima usvojen je glasovima 43 poslanika parlamentarne većine.





Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da se predloženim izmjenama Zakona o strancima ispunjavaju završni kriterijumi za zatvaranje poglavlja 24 u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom, prenosi CdM.

Obrazlažući zakonska rješenja, Šaranović je istakao da se predloženim normama usklađuje pravni položaj stranaca sa evropskim direktivama.

„Predloženim normama stupaju na snagu evropske direktive koje tretiraju pravni položaj stranaca. Status stranca u Crnoj Gori regulisan je na jedan način, biće na drugi način regulisan danom članstva u EU. Isto je i sa pitanjem državne granice. Zakon se primjenjuje danom stupanja u EU“, kazao je Šaranović.





Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević ocijenio je da Crna Gora vodi nakaradnu politiku kada je riječ o statusu stranaca i osobama koje dolaze u zemlju, optužujući direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Ivicu Janovića da stoji iza odluke o zabrani ulaska direktoru Alta banke Davoru Macuri, piše CdM.

Knežević je kazao da se takva odluka donosi radi zaštite interesa konkurentskih banaka, te zatražio da se javnosti saopšte razlozi zbog kojih je Macuri odbijen ulazak u Crnu Goru.

„Poslije se čudite kada se u Srbiji donose odluke o zabrani ulaska. Mora da se kaže šta je Macura uradio protiv nacionalne bezbjednosti Crne Gore. To je sramota“, poručio je Knežević.

On je kazao da je, kako tvrdi, rusofobija i srbofobija u Crnoj Gori prisutna na dnevnom nivou, ocjenjujući da je politička klima u zemlji sve nepovoljnija.

Knežević je stanje u Crnoj Gori opisao riječju „Satleristan“.