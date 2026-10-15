„Nevjerovatno je i sramotno da se u 2026. godini, u zemlji koja se svakodnevno zaklinje u demokratiju, evropske vrijednosti i ljudska prava, politički predstavnici srpskog naroda pozivaju na policijske razgovore zbog svojih stavova, uvjerenja i izgovorenih riječi."

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Slobodna Crna Gora saopštila je da je lider te partije Vladislav Dajković pozvan na razgovor u policiju zbog izjava koje je dao o Ratku Mladiću. Iz te stranke osudili su postupanje policije, ocjenjujući da je riječ o pritisku na političke predstavnike zbog njihovih stavova, prenosi CdM.

„Nevjerovatno je i sramotno da se u 2026. godini, u zemlji koja se svakodnevno zaklinje u demokratiju, evropske vrijednosti i ljudska prava, politički predstavnici srpskog naroda pozivaju na policijske razgovore zbog svojih stavova, uvjerenja i izgovorenih riječi. Izgleda da je u današnjoj Crnoj Gori lakše biti kriminalac, nego Srbin koji javno govori ono što misli.

Da li je ovo sloboda koju smo dobili 30. avgusta 2020. godine? Da li su se građani borili protiv tridesetogodišnjeg režima Mila Đukanovića da bi danas ponovo gledali kako se političari pozivaju u policiju zbog svojih izjava“, navodi se u saopštenju Slobodne Crne Gore.