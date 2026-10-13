Ona je istakla da završetak pregovaračkog procesa zahtijeva konsenzus političkih partija koje se deklarišu kao proevropske.

Izvor: Vlada Crne Gore

Poglavlje 23, koje se odnosi na vladavinu prava, ne može biti zatvoreno bez ustavnih izmjena, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, apelujući na sve poslaničke klubove da podrže taj proces kako završetak pregovora sa Evropskom unijom (EU) ne bi bio odgođen.

Gorčević je, u izjavi za Televiziju Crne Gore, kazala da ustavne izmjene predstavljaju posljednju i najvažniju preostalu obavezu za zatvaranje Poglavlja 23, i da je Crna Gora tehnički završila sve ostale obaveze.

“Poglavlje ne može biti zatvoreno ukoliko ne budemo imali i ustavne izmjene“, poručila je Gorčević, prenosi portal RTCG.

Ona je istakla da završetak pregovaračkog procesa zahtijeva konsenzus političkih partija koje se deklarišu kao proevropske.

“Mislim da je ovo veliki, ključni zadatak i za vlast i za opoziciju, da se pokaže da zaista jesu evropske i da podrže zatvaranje pregovaračkih poglavlja“, kazala je Gorčević.

Prema njenim riječima, ustavne izmjene odnose se i na provjeru integriteta budućih članova Vlade, što je, kako smatra, važno i za evropski put Crne Gore i za unutrašnju politiku.

Govoreći o daljoj dinamici evropskih integracija, Gorčević je kazala da očekuje zatvaranje svih preostalih pregovaračkih poglavlja.

“Tehnički, osim ustavnih izmjena, mi smo završili skoro sve ostale obaveze“, rekla je Gorčević.

Ona je kazala da Crnoj Gori predstoji rad na Poglavlju 34, koje bi trebalo da bude zatvoreno naredne godine, nakon zatvaranja ostalih pregovaračkih poglavlja, kao i dodatna komunikacija sa Evropskom komisijom, Savjetom i drugim institucijama radi pripreme crnogorske administracije za članstvo u EU.

Gorčević je istakla da će jedan od najvažnijih narednih zadataka biti priprema ugovora o pristupanju i njegova ratifikacija u parlamentu.

“Zaista bi bila šteta da zbog jedne ustavne izmjene ne završimo proces ili ga barem odložimo“, poručila je Gorčević.

Ona je ponovila apel poslanicima da podrže izmjene Ustava.