Poglavlje 14 je spremno za zatvaranje, a očekujemo da će taj proces biti okončan u najkraćem mogućem roku, saopštila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Izvor: Ministarstvo evropskih poslova

Gorčević je na društvenoj mreži X navela da je pred Odborom za evropske integracije predstavila 25. polugodišnji i kvartalne izvještaje koji se odnose na napredak Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

„Prvu polovinu godine obilježile su snažne reformske aktivnosti, pripreme za izradu Ugovora o pristupanju, kao i zatvaranje još dva pregovaračka poglavlja 14. jula, čime Crna Gora danas ima više privremeno zatvorenih nego otvorenih poglavlja“, kazala je Gorčević.

Ona je istakla da dodatnu potvrdu napretka predstavlja činjenica da je Crna Gora jedina država kandidat koja je uključena u naredni sedmogodišnji budžet Evropske unije.

„Drago mi je što sam imala priliku i da razjasnim spekulacije u vezi sa Poglavljem 14, kao i navode o navodnom otkazivanju međuvladine konferencije zbog rekonstrukcije Vlade“, poručila je Gorčević.

Prema njenim riječima, odluka da se konferencija održi u septembru donesena je prije oko dvadeset dana, jer zbog perioda godišnjih odmora u Evropskoj komisiji i državama članicama nije bilo moguće organizovati je na adekvatan način. Kako je navela, termin konferencije nije povezan sa rekonstrukcijom Vlade.

„Poglavlje 14 je spremno i očekujemo njegovo zatvaranje u najskorijem roku. Građani zaslužuju činjenice, a ne poluinformacije“, zaključila je Gorčević.