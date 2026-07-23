Vlada je donijela Rješenje o razrješenju člana Vijeća za nacionalnu bezbjednost Miodraga Lakovića i imenovanju Dana Markovića za člana Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 135. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić, razmotrila više kadrovskih pitanja.

Utom kontekstu, Vlada je:

1. donijela Rješenje o razrješenju direktora Fonda za obeštećenje Elmira Kurtagića,

2. donijela Rješenje o imenovanju Elmira Kurtagića za direktora Fonda za obeštećenje,

3. donijela Rješenje o razrješenju članice Radnog tijela za praćenje i upravljanje politikom sprječavanja i suzbijanja nepravilnosti i prevara u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije Ivane Šućur,

4. donijela Rješenje o imenovanju Amre Demirović za članicu Radnog tijela za praćenje i upravljanje politikom sprječavanja i suzbijanja nepravilnosti i prevara u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije,

5. donijela Rješenje o razrješenju člana Vijeća za nacionalnu bezbjednost Miodraga Lakovića i imenovanju Dana Markovića za člana Vijeća za nacionalnu bezbjednost,

6. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice Uprave za legalizaciju bespravnih objekata Radmile Lainović,

7. donijela Rješenje o određivanju Radmile Lainović za vršiteljku dužnosti direktorice Uprave za legalizaciju bespravnih objekata,

8. donijela Rješenje o razrješenju članica Komisije za praćenje realizacije Programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori Olivere Blagojević i Radmile Lainović,

9. donijela Rješenje o imenovanju Marka Žarkovića i Miodraga Rašovića za članove Komisije za praćenje realizacije Programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori,

10. donijela Rješenje o razrješenju članice Koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora Jasne Vujović i imenovanju Željka Tomovića za člana Koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora,

11. odredila Tamaru Bulatović Zeković za punomoćnicu – predstavnicu državnog kapitala na XXII redovnoj Skupštini akcionara „Plodovi Crne Gore“ AD Podgorica,

12. donijela Rješenje o razrješenju članova Partnerskog savjeta za regionalni razvoj Maje Vukićević i Dragoslava Šćekića i sekretarke Partnerskog savjeta za regionalni razvoj Milene Strugar,

13. donijela Rješenje o imenovanju Marije Dragović za sekretarku Partnerskog savjeta za regionalni razvoj,

14. donijela Rješenje o imenovanju Irene Varagić za nacionalnu koordinatorku za borbu protiv rasizma,

15. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. sekretara Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Gazmenda Cuce,

16. donijela Rješenje o određivanju Gazmenda Cuce za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva ljudskih i manjinskih prava,

17. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Arbena Xhurrete,

18. donijela Rješenje o određivanju Arbena Xhurrete za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava,

19. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova Ivana Ivaniševića,

20. donijela Rješenje o određivanju Ivana Ivaniševića za vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova,

21. donijela Rješenje o imenovanju Agrona Camaja za člana Savjeta za usvajanje Evropske klasifikacije vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja u Crnoj Gori,

22. donijela Rješenje o određivanju Ilinke Alorić za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za zaštitu prirode u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,

23. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za ekologiju u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Lane Radunović,

24. donijela Rješenje o određivanju Lane Radunović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za ekologiju u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,

25. donijela Rješenje o imenovanju Aleksandre Bošković, Džane Kajević i Zorana Drobnjaka za članove Komisije za integritet i Danijele Radulović za sekretarku Komisije za integritet,

26. odredila Dina Tutundžića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala države Crne Gore na XXIV ponovljenoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara „Elektroprivreda Crna Gora” AD Nikšić,

27. predložila Skupštini akcionara „Elektroprivreda Crna Gora “ AD Nikšić da za članove Odbora direktora ovog društva izabere: Jelenu Anđelić, Nevena Gošovića, Irfana Husovića, Milutina Đukanovića, Zdravka Dragaša, Nikolu Madžgalja, Rilindu Gjonbalaj Gerguri,

28. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za kulturno umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture i medija Miloša Nenezića,

29. donijela Rješenje o imenovanju Miloša Nenezića za državnog sekretara u Ministarstvu kulture i medija,

30. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d.generalne direktorice Direktorata za finansijske poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Maje Liješević.