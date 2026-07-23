Vlada je donijela Rješenje o razrješenju člana Vijeća za nacionalnu bezbjednost Miodraga Lakovića i imenovanju Dana Markovića za člana Vijeća za nacionalnu bezbjednost.
Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 135. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić, razmotrila više kadrovskih pitanja.
Utom kontekstu, Vlada je:
1. donijela Rješenje o razrješenju direktora Fonda za obeštećenje Elmira Kurtagića,
2. donijela Rješenje o imenovanju Elmira Kurtagića za direktora Fonda za obeštećenje,
3. donijela Rješenje o razrješenju članice Radnog tijela za praćenje i upravljanje politikom sprječavanja i suzbijanja nepravilnosti i prevara u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije Ivane Šućur,
4. donijela Rješenje o imenovanju Amre Demirović za članicu Radnog tijela za praćenje i upravljanje politikom sprječavanja i suzbijanja nepravilnosti i prevara u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije,
5. donijela Rješenje o razrješenju člana Vijeća za nacionalnu bezbjednost Miodraga Lakovića i imenovanju Dana Markovića za člana Vijeća za nacionalnu bezbjednost,
6. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice Uprave za legalizaciju bespravnih objekata Radmile Lainović,
7. donijela Rješenje o određivanju Radmile Lainović za vršiteljku dužnosti direktorice Uprave za legalizaciju bespravnih objekata,
8. donijela Rješenje o razrješenju članica Komisije za praćenje realizacije Programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori Olivere Blagojević i Radmile Lainović,
9. donijela Rješenje o imenovanju Marka Žarkovića i Miodraga Rašovića za članove Komisije za praćenje realizacije Programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori,
10. donijela Rješenje o razrješenju članice Koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora Jasne Vujović i imenovanju Željka Tomovića za člana Koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora,
11. odredila Tamaru Bulatović Zeković za punomoćnicu – predstavnicu državnog kapitala na XXII redovnoj Skupštini akcionara „Plodovi Crne Gore“ AD Podgorica,
12. donijela Rješenje o razrješenju članova Partnerskog savjeta za regionalni razvoj Maje Vukićević i Dragoslava Šćekića i sekretarke Partnerskog savjeta za regionalni razvoj Milene Strugar,
13. donijela Rješenje o imenovanju Marije Dragović za sekretarku Partnerskog savjeta za regionalni razvoj,
14. donijela Rješenje o imenovanju Irene Varagić za nacionalnu koordinatorku za borbu protiv rasizma,
15. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. sekretara Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Gazmenda Cuce,
16. donijela Rješenje o određivanju Gazmenda Cuce za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva ljudskih i manjinskih prava,
17. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Arbena Xhurrete,
18. donijela Rješenje o određivanju Arbena Xhurrete za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava,
19. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova Ivana Ivaniševića,
20. donijela Rješenje o određivanju Ivana Ivaniševića za vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova,
21. donijela Rješenje o imenovanju Agrona Camaja za člana Savjeta za usvajanje Evropske klasifikacije vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja u Crnoj Gori,
22. donijela Rješenje o određivanju Ilinke Alorić za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za zaštitu prirode u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,
23. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za ekologiju u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Lane Radunović,
24. donijela Rješenje o određivanju Lane Radunović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za ekologiju u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,
25. donijela Rješenje o imenovanju Aleksandre Bošković, Džane Kajević i Zorana Drobnjaka za članove Komisije za integritet i Danijele Radulović za sekretarku Komisije za integritet,
26. odredila Dina Tutundžića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala države Crne Gore na XXIV ponovljenoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara „Elektroprivreda Crna Gora” AD Nikšić,
27. predložila Skupštini akcionara „Elektroprivreda Crna Gora “ AD Nikšić da za članove Odbora direktora ovog društva izabere: Jelenu Anđelić, Nevena Gošovića, Irfana Husovića, Milutina Đukanovića, Zdravka Dragaša, Nikolu Madžgalja, Rilindu Gjonbalaj Gerguri,
28. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za kulturno umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture i medija Miloša Nenezića,
29. donijela Rješenje o imenovanju Miloša Nenezića za državnog sekretara u Ministarstvu kulture i medija,
30. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d.generalne direktorice Direktorata za finansijske poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Maje Liješević.