Prema nezvaničnim informacijama, na njegovo mjesto trebalo bi da dođe Luka Mugoša iz Ministarstva javnih radova.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović podnio je danas ostavku na tu funkciju iz ličnih razloga, potvrđeno je CdM-u.

Prema nezvaničnim informacijama, na njegovo mjesto trebalo bi da dođe Luka Mugoša iz Ministarstva javnih radova.

Vuksanović je na čelu Uprave za saobraćaj bio od februara 2022. godine, kada ga je Vlada imenovala za direktora, nakon što je od oktobra 2021. obavljao funkciju vršioca dužnosti.

Tokom njegovog mandata realizovani su brojni projekti u oblasti saobraćajne infrastrukture, među kojima se izdvajaju izgradnja bulevara Tivat–Jaz, kao i rekonstrukcija više dionica regionalnih i magistralnih puteva, prenosi CdM.