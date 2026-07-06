Ulazak u Srbiju je prošle sedmice zabranjen i crnogorskom novinaru i autoru emisije “Načisto” na Televiziji Vijesti Petru Komneniću.

Izvor: BIRN

Izvršnom direktoru BIRN Crna Gora Vuku Marašu zabranjen je ulazak u Srbiju, kao dio odgovora zvaničnog Beograda na odluku crnogorskih vlasti da zabrane ulazak u Crnu Goru vlasniku i glavnom uredniku televizije Informer Draganu J. Vučićeviću, piše BIRN.

Ulazak u Srbiju je prošle sedmice zabranjen i crnogorskom novinaru i autoru emisije “Načisto” na Televiziji Vijesti Petru Komneniću, prenosi CdM.

Maraš je kazao da mu je policija na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu uručila rješenje o zabrani ulaska u Srbiju.

“Uručena mi je Odluka o odbijanju ulaska u Republiku Srbiju – i to tačka 4. – zaštitna mjera udaljenja, mjera bezbjednosti protjerivanja stranca, odnosno zabrana ulaska u Republiku Srbiju. Preko Beograda sam krenuo za Rim, na neku konferenciju, a kako imam dugu pauzu između letova, krenuo sam bio da izađem, da odem do centra grada. Pripadnici policije na granici sa kojima sam razgovarao, a koji su me sklonili sa strane nekih sat i po vremena, da sačekam neke informacije, bili su veoma ljubazni i profesionalni”, rekao je Maraš dodajući da u kancelariji policije čeka let za Podgoricu kako bi bio deportovan.

“Vjerujem da je ovo nastavak “recipročnh mjera” Beograda prema ljudima iz medijske zajednice u Crnoj Gori, te da sam ovu zabranu “zaradio” zbog kritika na račun slobode medija u Srbiji koje sam javno iznosio u medijima u Crnoj Gori. I iza kojih naravno stojim stoprocentno”, naveo je.

Maraš je istakao da zabrane ulaska u Srbiju i Crnu Goru, ističući da su protiv propagande i medijskog trovanja potrebna institucionalna rješenja, koja imaju dugoročan efekat.

„Sa druge strane, odluke režima u Srbiji da uzvrate mjere protiv onih koji se objektivno, profesionalno i nepristrasno bave svojim poslom pravi još veću štetu, jer je evidentno da je velika panika kada se radi o bilo kome ko slobodno misli. Pošto zaista ne postoji paralelni univerzum u kojem ja mogu biti bilo kakva opasnost za državu Srbiju, ili bilo kojeg njenog stanovnika ili stanovnice, sa velikim zadovoljstvom ću ovo rješenje o zabrani ulaska procesuirati pred nadležnim sudom“, kazao je Maraš.

„U međuvremenu, svi oni koji misle da će nas koji se borimo protiv korupcije i organizovanog kriminala da uplaše ili ućutkaju na ovaj način, moraju da razumiju da to nije pošlo za rukom ni starom režimu u Crnoj Gori, koji se protiv nas obračunavao takodje preko Informera i sličnih, pa neće ni bilo kome drugom. Navikli smo na ovo, bez brige. Energije ne fali a ni kuraži“, dodao je.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u subotu izjavio da mu je krivo što Crna Gora nastavlja sa praksom zabrane ulaska državljanima Srbije, navodeći da su nadležni državni organi reagovali reciproično “u skladu sa činjenicom da država mora da reaguje na neprijateljske akte prema svojim državljanima”.

Vučić je 26. juna izjavio da predstavnici Crne Gore “godinama vode hajku i harangu protiv Srbije i njenog državnog rukovodstva”, ističući da će mjere biti uvedene “mnogima koji su se bavili hibridnim ratovanjem protiv Srbije”.

Vučićeviću je ulazak u Crnu Goru zabranjen 26. juna nakon što je na televiziji „Informer“ crnogorske institucije nazivao “antisrpskim” i “ustaškim”, optužujući ih za direktno ugrožavanje života Aleksandra Vučića.

Nakon što je Komneniću zabranjen ulazak u Srbiju, crnogorski premijer Milojko Spajić je kazao da se ne može govoriti o recipričnoj mjeri ni stavljati u istu ravan novinarski pristup Komnenića i Vučićevića. On je tada kazao da Vučićević “svojim javnim nastupima i sadržajem koji plasira kontinuirano vrijeđa Crnu Goru, njene građane i državne funkcionere”.