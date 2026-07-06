Početak premijerskog sata zakazan je za 13 časova.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Premijer Milojko Spajić odgovaraće danas na pitanja poslanika u okviru premijerskog sata, a među najavljenim pitanjima su evropske integracije, stanje u zdravstvu, razvoj sjevera, izgradnja mosta na Bojani, položaj radnika i status Bokeljske mornarice. Poslanici će pitati i o navodnim zabranama ulaska pojedinim putnicima iz Srbije tokom izbora u Nikšiću, otvaranja Svetog Stefana, kao i izjave savjetnika ministra vanjskih poslova da je – Srbija bolesnik na Dunavu, prenosi CdM.

Predsjednik Kluba poslanika Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić pitaće premijera koju političku poruku Brisel šalje time što je Crnu Goru već uvrstio u svoje budžetske projekcije i predvidio 3,2 milijarde eura kroz finansijski okvir Evropske unije.

Iz Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Danijel Živković postaviće pitanje o stanju u zdravstvenom sistemu Crne Gore.

Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević pitao je Spajića kako komentariše stav savjetnika ministra inostranskih poslova Ranka Krivokapića da je “Srbija bolesnik na Dunavu”, rekao je Knežević.

U ime Kluba poslanika SNP–CIVIS, Slađana Kaluđerović pitaće premijera šta će punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji konkretno donijeti građanima u svakodnevnom životu. Posebno je, kako se navodi, zanima koje će koristi članstvo imati za poljoprivrednike, mlade, preduzetnike i penzionere, kao i koje će praktične prednosti građani imati prilikom putovanja, rada, trgovine i liječenja u državama članicama Evropske unije, piše CdM.

Poslanik Albanske alijanse Ilir Čapuni tražiće informacije o realizaciji međudržavnog projekta izgradnje mosta na Bojani između Crne Gore i Albanije, uz zahtjev da Vlada predstavi dinamički plan realizacije projekta.

Šef Kluba DUA–HGI Adrijan Vuksanović pitaće da li će Vlada inicirati usvajanje posebnog zakona (lex specialis) za Bokeljsku mornaricu Kotor kako bi se njen status uredio posebnim propisom, imajući u vidu njen istorijski i kulturni značaj.

Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević pitaće da li su u evidencijama granične policije tokom lokalnih izbora u Nikšiću 2021. i 2025. godine evidentirani putnici koji su u Crnu Goru doputovali čarter letom iz Beograda za Tivat, a kojima je tom prilikom bio zabranjen ulazak u državu.

Poslanik Bošnjačke stranke Amer Smailović pitaće premijera šta građani mogu očekivati do ulaska Crne Gore u Evropsku uniju i koji su razvojni ciljevi države, posebno kada je riječ o unapređenju životnih uslova u manje razvijenim sredinama na sjeveru.

“Crna Gora je obnovila svoju nezavisnost, postala članica NATO-a i danas je nadomak članstva u Evropskoj uniji. Do ulaska u EU moramo dodatno unaprijediti životne uslove u manje razvijenim sredinama, naročito na sjeveru. Šta građani mogu očekivati do ulaska u EU? Koji će biti naši razvojni ciljevi koji će donijeti koristi svim građaninia, podjednako pripadnicima svih naroda i našoj dijaspori”, pitao je Smailović.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović postaviće pitanje da li su radnici u Crnoj Gori živjeli bolje prije 30. avgusta 2020. godine.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović pitao je Spajića kako je proteklo otvaranje Svetog Stefana.

“Interes javnosti je da zna”, ističe Abazović.