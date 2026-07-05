Postignuta je saglasnost o izboru sudija Ustavnog suda, izmjenama zakona iz oblasti bezbjednosti i nastavku izbornih reformi.

Izvor: MONDO/ BALŠA JANKOVIĆ

Kako prenosi CdM, predstavnici parlamentarne većine i opozicije postigli su saglasnost o više ključnih pitanja važnih za evropski put Crne Gore, nakon sastanka održanog uz podršku Delegacije Evropske unije.

U zajedničkoj izjavi navedeno je da današnji razgovori predstavljaju korak ka jačanju političkog dijaloga i međusobnog povjerenja, posebno kada je riječ o ustavnim izmjenama i drugim odlukama za koje je potrebna kvalifikovana većina u Skupštini.

Dogovoreno je da budu pokrenute izmjene zakona iz oblasti unutrašnjih poslova i nacionalne bezbjednosti, uključujući unapređenje procedura za provjeru bezbjednosnih smetnji i jačanje sudske kontrole nad radom Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Saopštenje Delegacije upic.twitter.com/zoMadYciv7 — EU in Montenegro (@EUAmbME)July 5, 2026

Kako prenosi CdM, Skupština će formirati i posebnu radnu grupu sastavljenu od predstavnika vlasti i opozicije, koja će pratiti primjenu ovih zakona i o tome redovno izvještavati Odbor za bezbjednost i odbranu.

Učesnici sastanka saglasili su se i da bez odlaganja intenziviraju napore za izbor dvoje sudija Ustavnog suda, kao i da sva imenovanja u Skupštini budu rezultat što šire saglasnosti vlasti i opozicije.

Jedna od tema bile su i izborne reforme, a dogovoreno je da će se odluke koje se odnose na izborni proces uoči izbora 2027. godine nastojati donositi konsenzusom, uz nastavak političkog dijaloga i jačanje povjerenja građana u izborni sistem.

Na kraju sastanka poručeno je da će dijalog o pitanjima od ključnog značaja za evropske integracije Crne Gore biti nastavljen i u narednom periodu.