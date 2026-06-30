“AZK je poslednjih godina ostvarila značajan napredak, ključan za Poglavlje 8. Snažna konkurencija znači pravednije tržište za građane i privredu”, napisao je.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler saopštio je na mreži X da očekuje skoro zatvaranje poglavlja 8.

Poglavlje osam odnosi se na konkurenciju a politika zaštite konkurencije zauzima jedno od najznačajnijih mjesta u pregovorima sa EU jer njeno efikasno sprovođenje doprinosi unapređenju ekonomije, razvoju i rastu broja privrednih društava, unapređenju ulaganja u istraživanje i razvoj novih proizvoda, privlačenju novih investicija, povećanje proizvodnje i izvoza.

S tim u vezi, Satler je napisao da je održao dobar sastanak sa direktorom Agencije za zaštitu konkurencije Nebojšom Jovovićem.

“AZK je poslednjih godina ostvarila značajan napredak, ključan za Poglavlje 8. Snažna konkurencija znači pravednije tržište za građane i privredu”, napisao je.