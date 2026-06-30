Evropska komisija je usvojila finansijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru po njenom pristupanju Evropskoj uniji. Finansijski paket za Crnu Goru, ukupne je vrijednosti oko 3,2 milijarde eura, prenosi RTCG.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, a ovaj prijedlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu u Uniji, nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade Ugovora o pristupanju“, saopsteno iz iz Evropske komisije.

Proširenje, kako se dodaje, predstavlja kredibilno i strateško ulaganje u stabilnost, jedinstvo i prosperitet Evrope. Napredak Crne Gore pokazuje da, uz kontinuirane reforme i političku posvećenost, pristupanje može postepeno prelaziti iz aspiracije u stvarnost.

“Današnji paket je još jedan konkretan korak ka budućnosti Crne Gore u našoj Uniji. Pripremamo Crnu Goru, države članice i naše institucije. Jer proširenje uspijeva kada je zajednički evropski projekat zasnovan na zaslugama, posvećenosti i povjerenju“, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, prenosi RTCG.

Današnji paket spada u Poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe – u okviru pregovora o pristupanju Crne Gore. On pruža jasan pregled očekivanih finansijskih implikacija pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, dodaju u Komsiji.

Finansijski paket razjašnjava da bi dobrodošlica Crne Gore u Uniju iznosila 3,2 milijarde eura. Takođe predviđa da će Crna Gora doprinositi budžetu EU na istoj osnovi kao i druge države članice. Štaviše, predviđa prenos pretpristupnih sredstava koja su prethodno dodeljena Crnoj Gori za podršku unutrašnjim politikama EU.

Ovaj finasijski okvir, kako nam je pojašnjeno u Briselu, predviđa izdvajanja iz višegodišnjeg budžeta EU (Višegodišnjeg fiansijskog okvira) u slučaju da Crna Gora postane članica EU 1.januara 2028. godine.

Projektovani ukupni iznos za Crnu Goru je preciznije 3,189 milijarde eura, raspodijeljenih tokom sedam godina, do kraja 2034. god.

Takođe, finansijskim okvirom predviđena je “glatka“ tranzicija sa pretpristupnih fondova koje će Crna Gora koristiti do trenutka pristupanja na Nacionalne i regionalne planove partnerstva, koji su na raspolaganju zemljama članicama, piše RTCG.

Uz to, novoj državi članici na raspolaganju će biti i drugi fondovi poput kohezione politike, zajedničke poljoprivredne politike, unutrašnje bezbjednosti, prekogranične saradnje…

Koliko košta članstvo Crne Gore u EU?

Prema procjenama, pristupanje Crne Gore EU koštao bi manje od 1 eur godišnje svakog građanina EU.

Fondovi koji će već biti opredijeljeni Crnoj Gori kao kandidatu, nakon članstva biće „ugrađeni“ u budući finansijski paket, čime se smajuje budžetsko opterećenje na poreske obveznike u EU, piše RTCG.

Šta su naredni koraci?

Evropska komisija uputiće predlog finansijskog paketa Savjetu EU koji će o tome raspravljati. Nakon zelenog svjetla zemalja članica, Savjet će dati mandat Komisiji koja će ove elemente definisati u okviru poglavlja 33 – Finansijske i budžetske odredbe.