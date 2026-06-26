Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine Glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine GG Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav, te da nesaglasja ostaju. Mujović je naveo da očekuje da Periću "stigne račun" za podršku DPS-a i DNP-a, dok je lider Pokerta Preokret odgovorio da nije saglasan sa tim stavom, piše RTCG.

Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana.

"Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade", rekao je Perić.

Istakao je da tokom razgovora niko nije promijenio političke stavove.

"Naše političke razlike, odnosno nesaglasja ostaju potpuno nepromijenjeni, ali ovdje govorimo o funkcionisanju Glavnog grada i tome koliko je svako doprinio da građani Podgorice, a samim tim i Crne Gore imaju korst od rada institucija, a ne štete", rekao je Perić.

Gradonačelnik Saša Mujović kazao je da Perić u njemu neće imati oponenta, već nekog ko će pokazati dobru volju i ispruženu ruku.

"Činjenicje da naše političe razlike ostaju i da se nijesu promijenile, niti smo razgovarali da se one promijene. U PES-u ostaju dileme koje su nas opterećivale, da se ne tako davno desio slučaj Pozitivne Crne Gore Darka Pajovića, da su potpisnici kandidature gospodina Perića partije koje imaju ozbiljne interese, govorim o DPS-u i DNP-u. Kakvi su ti njihovi interesi ne bih komentarisao ali vrlo je poznata činjenica da ne postoji besplatan ručak, tako da se bojim da ne ispostave taj račun koji će platiti gospodin Perić", rekao je Mujović.

Ističe da bih volio da građanska opcija u Glavnom gradu i državi jača i da je vrijeme podjela iza nas.

Perić je podsjetio da su u cijeli proces ušli sa ciljem da se spriječi prinudna uprava i da vjeruje da je to na korist svih, a da će građani procijeniti da li je riječ o napadu na čiju poziciju. Na pitanje novinara da li je saglasan sa tim da će mu doći na naplatu to što su ga podržali DNP i DPS, rekao je da ne misli tako.

"Mi smo ovime što smo uradili uspjeli da spriječimo prinudnu upravu i učinili za sistem Glavnog grada dobru stvar", rekao je Perić.