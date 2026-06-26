Tvrde da su ovom zabranom povrijeđena i vjerska prava Kovačevića, koji je u svojstvu gradonačelnika Nikšića pozvan da prisustvuje Vidovdanskom parastosu na Gazimestanu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nova srpska demokratija saopštila je da je gradonačelniku Nikšića i potpredsjedniku ove partije, Marku Kovačeviću, zabranjen ulazak na teritoriju Kosova. Kovačević je, kako navode, u svojstvu gradonačelnika Nikšića pozvan da prisustvuje Vidovdanskom parastosu.

“Današnjim činom zabrane ulaska gradonačelniku Nikšića i potpredsjedniku naše stranke Marku Kovačeviću, prištinske vlasti na čelu sa odlazećim političarem Aljbinom Kurtijem, kojeg sve međunarodne adrese danas posmatraju kao glavni faktor nestabilnosti na prostoru Zapadnog Balkana, još jednom su potvrdile svoju jasnu anti-srpsku politiku”, kazali su iz NSD-a.

Tvrde da su ovom zabranom povrijeđena i vjerska prava Kovačevića, koji je u svojstvu gradonačelnika Nikšića pozvan da prisustvuje Vidovdanskom parastosu na Gazimestanu.

“Nova srpska demokratija i njeni funkcioneri će nastaviti da svom snagom pomažu srpski narod na Kosovu i Metohiji i za to nam nisu potrebne nikakve rezolucije, već to svjedočimo djelima, koja su očigledno registrovana i od strane Kurtijeve, odnarođene i autokratske vlasti, čije se vrijeme strahovlade privodi kraju.

Ovakvi jednostrani potezi kojim se narušavaju elementarna ljudska i vjerska prava su pokušaj destabilizacije odnosa srpskog i albanskog naroda u Crnoj Gori, ali moraćemo da razočaramo Aljbina Kurtija, u našoj zemlji, mi smo okrenuti zajedničkoj evropskoj budućnosti, a njegova samovolja čini prostor Kosova i Metohije epicentrom nestabilnosti i toksičnosti Zapadnog Balkana, uslijed čega je i izgubio svaku podršku i legitimitet međunarodne zajednice”, poručili su iz NSD-a.