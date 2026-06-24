Dodaje da njihov stav nije usmjeren protiv bilo kojeg pojedinca, već predstavlja principijelan odnos prema vladavini prava i poštovanju sudskih odluka.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Demokrate će prilikom predstojećeg izbora članova Savjeta RTCG postupati isključivo u skladu sa zakonom, principima odgovornosti i zaštitom ugleda Javnog servisa, saopštio je generalni sekretar i šef Kluba poslanika Demokrata Boris Bogdanović.

Podsjećamo, kandidati za članove Savjeta Javnog medijskog servisa Crne Gore su Pavle Radovanović kandidat Privredne komore, Veselin Drljević kandidat nevladinih organizacija iz oblasti medija, Amar Škrijelj kandidat nevladinih organizacija iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda i Radenko Lacmanović kandidat Paraolimpijskog komiteta Crne Gore.

Kako navodi, nakon što je postala pravosnažna presuda kojom su pojedini članovi Savjeta RTCG osuđeni zbog zloupotrebe službenog položaja, smatramo da ne postoji ni pravni, ni moralni, ni institucionalni osnov da dobiju podršku za obavljanje tako odgovorne javne funkcije.

“Zbog toga Demokrate neće glasati za kandidate za članove Savjeta RTCG koji su obuhvaćeni pravosnažnom presudom”, poručuje Bogdanović.

Dodaje da njihov stav nije usmjeren protiv bilo kojeg pojedinca, već predstavlja principijelan odnos prema vladavini prava i poštovanju sudskih odluka.

“Poštovanje zakona ne može biti stvar političkog dogovora, već osnovni uslov za obavljanje svake javne funkcije”, zaključio je Bogdanović.