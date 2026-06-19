Predloženim rješenjem predviđa se da zaposleni imaju pravo na slobodan petak prije posljednjeg vikenda u mjesecu, čime bi se obezbijedio redovan produženi odmor i dodatno unaprijedila ravnoteža između poslovnog i privatnog života.

Izvor: Demokrate

Demokrate su u skupštinsku proceduru predale predlog dopune Zakona o radu kojim se uvodi novo pravo za zaposlene u Crnoj Gori: produženi vikend jednom mjesečno!

"Predloženim rješenjem predviđa se da zaposleni imaju pravo na slobodan petak prije posljednjeg vikenda u mjesecu, čime bi se obezbijedio redovan produženi odmor i dodatno unaprijedila ravnoteža između poslovnog i privatnog života.

Cilj ovog zakonskog rješenja je unapređenje kvaliteta života zaposlenih, smanjenje stresa i profesionalnog sagorijevanja, kao i stvaranje savremenijih i humanijih uslova rada u skladu sa evropskim praksama", naveli su iz Demokrata.