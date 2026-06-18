Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da je zamjerio premijeru Milojku Spajiću što nije uvažio Predraga Bulatovića povodom proslave 21. maja.

Izvor: Skupština glavnog grada

Počela je sjednica Skupštine Glavnog grada na kojoj će odbornici odlučivati o izboru predsjednika lokalnog parlamenta. Jedini kandidat za tu funkciju je odbornik Preokreta Srđan Perić, kojeg je za predsjednika Skupštine predložila opozicija.

Tok sjednice

Mujović: Dajković bi bio idealan kandidat DPS-a i DNP-a za gradonačelnika Podgorice

Odbornik koalicije „Za budućnost Podgorice – grad svih nas“ Vladimir Bulatović kazao je da su najbliži saradnji sa DPS-om bili onda kada su glasali za Sašu Mujovića.

„Saša Mujović je sve svoje domete ostvario u vrijeme DPS-a. Bio je dekan u tom periodu i ne bih rekao da je bio progonjen. DNP će učiniti sve da se DPS nikada ne vrati na vlast“, naveo je Bulatović.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da je zamjerio premijeru Milojku Spajiću što nije uvažio Predraga Bulatovića povodom proslave 21. maja.

„Nije dodijelio nagradu čovjeku koji je jedan od najzaslužnijih za crnogorsku nezavisnost, iako se predstavljao kao dio suprotnog fronta. On je sa svojim bliskim prijateljem Milanom Roćenom jedan od najzaslužnijih za crnogorsku nezavisnost. Prijateljstva iz ranijih dana imaju svoje implikacije i ponovo su isplivala na površinu. Dva kancera, mogu slobodno tako reći, i treći kancer učinili su da DNP uradi ono što danas radi i što planira da uradi. Stara ljubav zaborava nema, a stari dugovi se moraju vratiti“, istakao je Mujović.

Dodao je da priznaje jednu grešku.

„Moram da priznam jednu svoju grešku, onu koju sam napravio prema Vladislavu Dajkoviću. Mislim da bi on bio idealan kandidat za gradonačelnika Podgorice, zajednički kandidat DNP-a i DPS-a. Da je ostao u ovim redovima, siguran sam da biste danas pronašli zajednički imenitelj da ga izaberete“, poručio je Mujović.

Mićović: DNP na mala vrata vraća DPS u vlast

Odbornica Pokreta Evropa sad Anđela Mićović kazala je da principi kod nekadašnjih političkih protivnika više ne postoje, što će građani danas imati priliku da vide.

„Nad Glavnim gradom stvaraju se čudne političke kombinacije. Formiraju se svojevrsne Frankenštajn koalicije jer pojedini ne mogu da budu daleko od fotelja. U ponedjeljak smo dobili potvrdu nove koalicije u Podgorici i vidjeli ko je njen šef. Nakon kolegijuma koji je sazvao DPS, Andrija Klikovac je dao izjavu za medije, dok su predstavnici DNP-a izbjegli da objasne zašto im je prihvatljiva saradnja sa DPS-om, protiv čijih su se odluka godinama borili“, kazala je Mićović.

Kako je navela, dodatna potvrda tome su potpisi podrške kandidaturi Srđana Perića.

„DNP na mala vrata vraća DPS u vlast uz tezu da navodno brani Podgoricu od Saše Mujovića i PES-a“, istakla je Mićović.

Ona je upitala Perića kako je uspio da ubijedi odbornike DNP-a da podrže njega, a ne kandidatkinju iz sopstvenih redova.

„Vi ste prije svega kandidat DPS-a, jer bez njihovih potpisa podrške ne bi bilo ni vaše kandidature“, kazala je Mićović.

Klikovac: PES je želio prinudnu upravu

Andrija Klikovac iz DPS-a poručio je da se scenario uvođenja grada u duboku političku krizu i formiranja prinudne uprave neće dogoditi.

On je optužio Pokret Evropa sad da je upravo to bio njihov plan.

„Ako će neko reći da to nikada nijesu planirali, onda neka objasne zašto su pojedini odbornici iz vlasti otvoreno govorili da priželjkuju prinudnu upravu“, upitao je Klikovac.

Krnić: Nema ulaska Preokreta u vlast niti podjele funkcija

Mirza Krnić iz Preokreta istakao je da prijedlog da Srđan Perić bude predsjednik Skupštine Glavnog grada nije dio političkog dogovora, raspodjele funkcija niti formiranja nove vlasti.

„Ovo je dio modela koji ima jedan cilj – da sačuva funkcionalnost Podgorice i spriječi uvođenje prinudne uprave. Ovaj model ne podrazumijeva ulazak Preokreta u vlast, koalicione aranžmane niti podjelu funkcija“, poručio je Krnić.

Konstatovana ostavka Borovinić Bojović

Odbornici su konstatovali ostavku dosadašnje predsjednice Skupštine Glavnog grada Jelene Borovinić Bojović, koju je podnijela 26. maja.

Podsjetimo, partije koje čine vlast u Podgorici nijesu uspjele da postignu dogovor o zajedničkom kandidatu za predsjednika gradskog parlamenta.

S druge strane, Preokret je jednoglasno usvojio model kojim se, kako navode, čuva Podgorica i sprječava uvođenje prinudne uprave, a koji podrazumijeva da taj politički subjekt preuzme funkciju predsjednika Skupštine Glavnog grada.

U Preokretu smatraju da njihov model omogućava nesmetan nastavak rada organa Glavnog grada do narednih lokalnih izbora, zakazanih za jun 2027. godine.

Perić je prihvatio kandidaturu za predsjednika Skupštine Glavnog grada.

Predlog za njegov izbor potpisalo je 20 odbornika Preokreta, Evropskog saveza i DPS-a, dok je prethodno obezbijedio i usmenu podršku Demokratske narodne partije i Stranke evropskog progresa.

Iz Pokreta za Podgoricu inicijativu Srđana Perića, kojom se želi izbjeći uvođenje prinudne uprave u Glavnom gradu, ocijenili su politički legitimnom, ali su poručili da ne mogu podržati njegov izbor jer iza njega stoje odbornici opozicionih partija.

Smatraju da bi kandidat za predsjednika Skupštine Glavnog grada kojeg bi podržali odbornici PES-a, koalicije „Za budućnost Podgorice“ i Demokrata predstavljao najbolje i najodrživije rješenje za prevazilaženje trenutne političke krize u Podgorici.