Ona je navela da je ovo rezultat predanog rada Vlade i institucija i intenzivne komunikacije sa državama članicama, zahvaljujući čemu su se stekli uslovi da dva poglavlja, koja su već određeno vrijeme tehnički spremna, budu i zvanično privremeno zatvorena.

Izvor: Vlada Crne Gore

"Zadovoljstvo mi je da najavim da sljedeće sedmice, 15. juna, na Međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu očekujemo privremeno zatvaranje još dva pregovaračka poglavlja 2- Sloboda kretanja radnika i 28 – Zaštita potrošača i zdravlja", saopštila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, ona je navela da je ovo rezultat predanog rada Vlade i institucija i intenzivne komunikacije sa državama članicama, zahvaljujući čemu su se stekli uslovi da dva poglavlja, koja su već određeno vrijeme tehnički spremna, budu i zvanično privremeno zatvorena.

“Dinamika zatvaranja pregovaračkih poglavlja teče prema planu. Sve reformske aktivnosti se privode kraju i sigurna sam da do kraja godine možemo zatvoriti preostalih 19 pregovaračkih poglavlja. Ohrabruje i činjenica da ovo neće biti posljednja zatvorena poglavlja prije ljetnje pauze”, istakla je Gorčević, prenosi CdM.

Ona je pojasnila da su koristi za građane od ova dva poglavlja ogromne.

Kako je istakla, zatvaranje pregovaračkog poglavlja 2 znači veću zaštitu radnih prava u praksi, efikasniji nadzor i sigurnost da se propisi dosljedno primjenjuju.

„Ovo poglavlje našim građanima donosi pravo na jednak pristup poslovima u EU bez diskriminacije, mogućnosti zapošljavanja u državama članicama bez dodatnih administrativnih barijera i zaštitu penzijskih, zdravstvenih i drugih socijalnih prava i van granica Crne Gore. Našoj ekonomiji omogućava lakši pristup kvalifikovanoj radnoj snazi, fleksibilnije i konkurentnije tržište rada i stabilnije uslove za poslovanje sa EU kompanijama“, navela je Gorčević, prenosi CdM.

Gorčević je kazala da će privremeno zatvaranje poglavlja 28 osigurati da građani Crne Gore dobiju veću zaštitu svojih potrošačkih prava i sigurnost proizvoda.

Naglasila je da se reformama u ovom poglavlju uspostavljaju jasni standardi u javnom zdravlju, uključujući prevenciju i kontrolu bolesti, što povećava sigurnost građana.

„Naporno smo radili prethodne tri godine i rezultati našeg rada sada postaju vidljivi kroz uticaj koji imaju na kvalitet života naših građana. Ti benefiti će biti još veći ako, u ovoj završnoj fazi udružimo snage i ako svako odradi svoj dio posla. Zato želim da u završnici pregovaračkog procesa svi budemo udruženi oko zajedničkog cilja – da Crna Gora postane 28. država članica EU do 2028“, kazala je Gorčević, piše CdM.

Gorčević je kazala da je Vlada svoj dio posla privela kraju, ali da je za uspješnu finalizaciju obaveza neophodna sinergija sve tri grane vlasti, iskazana kroz jasnu političku volju i odlučnost da se preostale obaveze, posebno iz domena vladavine prava, realizuju kvalitetno i na vrijeme.

“Evropska komisija i države članice su na našoj strani i pružaju nam bezrezervnu podršku da do kraja godine završimo pregovarački proces, što je potvrđeno i na Samitu Zapadni Balkan – EU koji je održan u Tivtu”, zaključila je Gorčević.