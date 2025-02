Presudna sjednica SO Šavnik na kojoj je Jakić ponovo izabran da bude na čelu te opštine održana je preko zoom aplikacije, a zakazana je u utorak.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

U Šavniku izbori traju od oktobra 2022. godine, pa su u lokalnom parlamentu i dalje odbornici iz prethodnog saziva, koji su birani 2018. godine.

Direktorica CEDEM-a Nevenka Vuksanović smatra da ova, kao i situacija u Kotoru predstavljaju pravni i institucionalni presedan koji utiče na demokratski poredak i povjerenje građana/ki u izborni proces, prenosi RTCG.

"Odbornici kojima je mandat istekao ne mogu donositi ključne odluke, a umjesto da se sistemski riješi problem nedovršenih izbornih procesa, svjedočimo improvizaciji. Odgovornost za ovu situaciju snose i lokalni i državni akteri koji su imali dovoljno vremena da spriječe ovakav scenario. Ustavni sud i nadležne institucije ne smiju ostati nijemi posmatrači", kazala je Vuksanović.

Potrebna je, ukazuje, hitna reakcija kako bi se omogućio završetak izbornih procesa u skladu sa zakonom.

Isto smatra i analitičar Boris Marić, koji kaže da su krize u obje lokalne samouprave su indukovane ciljanim djelovanjem političkih subjekata, tako da je riješenje krize u rukama političara i za pregovaračkim stolom, kako prenosi RTCG.

"Sa druge strane mnogo je razloga za brigu jer institucije nemaju potrebnu snagu da odgovore na adekvatan način. Privremena uprava jeste riješenje, ali je prije toga trebalo izbore okončati kao proces. Ako to nije moguće držim da je na potezu bio Ustavni sud. Kako se ništa od toga nije desilo najavljuje se nelegitiman izbor predsjednika opštine kao epilog viŝe nego upozoravajuće krize lokalne samouprave u Šavniku", smatra Marić.

I nakon svega, poručuje, politički subjekti moraće da sjednu i dogovore izlaz iz ove opasne pat pozicije, a jačanje institicija ostaje izazov sa kojim se crnogorsko društvo teško nosi.

I državni sekretar u Ministarstvu javne uprave Dragiša Janjušević situaciju u Šavniku vidi kao brutalno narušavanje sistema lokalne samouprave i narušavanje Ustava, ali i zakonodavnog poretka koji tretira tu materiju.

"Mi smo kao Ministarstvo javne uprave preduzeli sve što je bilo do nas u prošlom periodu, prije godinu dana i nešto više. Mi smo pokrenuli, predložili vladi mjere uvođenja odbora povjerenika u opštini Šavnik kako bi se ta situacija koja traje i previše dugo počela rješavati, međutim nismo imali adekvatne reakcije prije svega od strane predsjednika Crne Gore koji nije raspisao izbore, a s druge strane davala se šansa političkom dijalogu koji je trebao kroz Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu da riješi problem Šavnika, međutim do toga nije došlo i mi imamo danas situaciju koju imamo, a Ministarstvo javne uprave je, ponavljam, preduzelo sve što je bilo u njegovoj moći i našim ingerencijama koje su zasnovane na zakonskim ovlašćenjima", istakao je on juče za Radio Crne Gore.

Kazao je da su se kao ministarstvo prije mjesec dana obratili i predsjedniku Skupštine i Vladi i upozorili da nas očekuje jedna situacija koja može biti vrlo indikativna, vrlo sporna, vrlo problematična, a to je upravo ovo što se desilo danas u Šavniku.

Napominje da su građani ti koji najviše plaćaju ceh jedne takve situacije, te da partijski interes mora jednom biti podređen interesu građana, prenosi RTCG.