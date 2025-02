Nikola Jovanović, lider političke grupacije “Budva naš grad” izabran je za novog predsjednika Opštine Budva.

Za njega je glasalo 19 odbornika u Skupštini Opštine Budva, sa liste Budva naš grad, DPS-a, Evropski savez i GP URA, dok su dva odbornika liste “Pokreta za grad- Đorđe Zenović” bila protiv. Sjednicu Skupštine su prije glasanja napustili odbornici sa liste Mladena Mikijelja, a prethodno i odbornici Demokrata i PES-a. Na početku sjednice prethodni predsjednik Opštine Milo Božović podnio je ostavku, što je parlament konstatovao. Lista Budva naš grad, Evropski savez i GP URA predložili su Jovanovića za novog predsjednika opštine, prenosi CDM.

Nakon poduže pauze počela je treća sjednica Skupštine opštine Budva, Petar Odžić, predsjednik SO je otvorio je sjednicu i tom prilikom saopštio da ne mogu prihvatiti zamjenu odbornika koalicije “Za budućnost Budva”, jer je Opštinska izborna komisija (OIK) odbila da verifikuje ostavku odbornika Nikole Vučićevića i da na njegovo mjesto imenuje Filipa Vujovića, nakon čega je zamolio Vujovića da napustu skupštinsku salu, piše CDM.

“Možete se obratiti OIK-u kako bi se riješila situacija”, dodao je Odžić.

Na sjednici je ponovo data pauza od deset minuta, a Odžić je zakazao kolegijum predsjednika klubova odbornika kako bi se dogovorili o daljem radu sjednice.

Nakon pauze od 10 minuta Odžić je pročitao da je konstatovana ostavka Mila Božovića na funkciju predsjednika Opštine Budva, kao i Jovanivića na funkciju potpredsjednika opštine.

Takođe je konstatovao da je jedini kandidat za mjesto predsjednika Opštine Nikola Jovanović koji je u uvodnom izlaganju predstavio platformu, najavio brojne projekte.

Jovanović je rekao da su građani Budve na izborima jasno predočili koga žele da vodi grad u naredne četiri godine. On je naglasio da je Budva u stanju duboke političke krize i političke polarizacije. Istakao je da je cilj rješavanje problema i izgradnja Budve kao urbanističkog, kulturnog i sportskog centra Mediterana. Ponudio je platformu za izlazak iz krize, koja podrazumijeva rješavanje problema parkinga i izgradnje novih garaža.

“Cilj je smanjenje saobraćajnih gužvi i nepropisnog parkiranja, kao i popis opštinske imovine, a u tom smislu, biće formirana i komisija za popis te imovine”, kazao je Jovanović. Naglasio je da je uz to prioritet depolitizacija, a kadrovi će biti birani na javnom konkursu.

“Priprema turističke sezone i sređivanje komunalnog haosa su prioriteti”, kazao je Jovanović.

Planiran je i novi ulaz u grad, kao i rasterećenje gužve na Zavali. Potrebno je i hitno usvajanje plana privremenih objekata, kao i suzbijanje sive ekonomije.

“Biće formrana i Građanska kancelarija predsjednika opštine”, naglasio je Jovanović. Ističe da intenzivno rade u saradnji sa Monteputom na realizaciji zaobilaznice, kao najvažnijeg infrastrukturnog projekta.

“Utvrdili smo trasu buduće zaobilaznice kao i priključenje za grad u Markovićima, čime ćemo rasteretiti tranzitni saobraćaj i probleme gužvi u špicu turističke sezone”, kazao je Jovanović.

Po njegovom sudu, “pravo na predškolsko obrazovanje treba da bude dostupno svima i smatramo da je besplatan vrtić za svu djecu, naša obaveza na putu obrazovanja naših najmlađih sugrađana koju smo obavezni da ispunimo”.

“Zato ćemo kao opština preuzeti obavezu naknade troškova za pohađanje vrtića. Ne postoji bolji način utroška budžetskog novca od brige o našim mališanima kojima smo dužni da stvorimo najbolje uslove za odrastanje”, dodaje Jovanović.

On je naglasio da je afirmisanje principa profesionalne javne uprave “u kojoj će najbolji ljudi i kadrovi zauzeti pozicije, na osnovu stručnih referenci, garant dugoročnog razvoja grada i prosperiteta”.

“Cilj je da u narednom periodu prevaziđemo podjele, uspostavimo civilizovan i demokratski dijalog, a da obračun na političkom polju bude po principu ko će predložiti bolje projekte i predloge koji donose boljitak našim građanima. Pozivam sve odbornike kao predstavnike građana, bez obzira na partijsku pripadnost, da podrže platformu i budući način rada lokalne uprave koji je baziran na realnim potrebama građana i razvoju našeg grada. Uvjeren sam da je predloženi model i način rada, garant prosperiteta našeg grada, koji će donijeti novi investicioni ciklus, unaprijediti našu turističku ponudu i pokazati da kao uprava brinemo podjednako o svim našim građanima kojima smo dužni da stvorimo bolje uslove za život”, kazao je Jovanović.

Jovana Todorović, odbornica koalicije “Za budućnost Budve”, neće podržati predlog Jovanovića, i ako sa njim nikad nije imala nesuglasica.

“Vjerovala sam da Jovanović nikad neće otići sa DPS-om, ali sam se prevarila. Izgleda da je samo DPS ovdje govorio istinu, kazala je Todorović, dodajući da će ova koalicija trajati do “prvih trešanja”.

Đorđe Zenović ispred Grupe građana Pokret za Grad naveo je da je platforma koju je Jovanović prezentirao realna ali da neće podržati njegov izbor.

“Očekujem da će se Jovanović snažno izboriti protiv građevinske mafije i građevinskog lobija u ovom gradu. Očekujem da DUP Budva centar i DUP Bečini budu stavljeni van snage”, naveo je Zenović.

Ilija Gigiović iz koalicije “Za budućnost Budve” sugerisao je Odžića da unajmi ekspertski tim pravnika i da ne sluša savjete Jovanovića.

“Pošto je Berislav Fabris profesionalno imenovan za sekretara SO, došao apolitičan, a sad je u URA”, kazao je Gigović.

Pitao je Odžića da li Jovanović stupa sa nezakonite pozicije potpredsjednika na mjesto predsjednika.

“Obmanuo je birače na izborima. Pitam kako je sa 33 mjesta svoje liste ušao u odborničke klupe da bi kontrolisao svoje odbornike.Kad je toliki dobročinitelj zašto se plaši i da ide u pratnji obezbjeđenja. Može li se prošetati kod Starog grada. Pitam DPS da li je moguće da dijametralno suprotna politika bude im prihvatljiva, jer to je sve ono kontra njihovim principima. Iskoristiću riječi Mila Božovića iz izbora 2022. kad je nastupao sa parolom ‘Budva na prvom mjestu’ sad je to fotelja na prvom mjestu”, kazao je Gigović.

Nemanja Kuljača iz koalicije “Za budućnost Budve, Budva mora naprijed” je saopštio da primjetio da je novina u zasjedanju Skupštine da je materijal za sjednicu dostavljen na latinici.

“Pitam koji je ovo jezik, jer do sada se materijal dostavljao na ćiriličnom i srpskom jeziku”, kazao je Kuljača, dodavši da je vjerovatno u pitanju dio političkog dogovora.

Odgvorio mu je Odžić koji je kazao da prema poslovniku materijal mora da se dostavlja na latičnom pismu.

“Ja ću tražiti da se svaki odbornik izjasni na koje pismo želi da mu se dostavlja skupštinski materijal, biće teže za skupštinsku službu, više posla, ali eto da izađemo u susret svima”, kazao je Odžić.

Dragana Kažanegra Stanišić (Demokrate) kazala je da se kroz novu vlast u Budvi DPS vraća na vlast.

“Platforma koju je Jovanović predstavio je ambiciozna, ali je teško da se realizuje. Jovanoviću iskreno želi profesionalnu sreću, jer će taj uspjeh značiti i napredak i Budve. Smatram da ova neprirodna ljubav ne može trajati dugo i mislim da je ovo ozbiljan trijunf DPS-a”, poručila je ona.

Pored svog nepolitičkog slaganja sa Jovanovićem, kako kaže, poštuje funkciju predsjednika Opštine grada u kojem je rođena.

Mladen Mikijelj iz koalicije “Za budućnost Budve, Budva mora naprijed” saopštio je da se dešava finalni čin sklapanja koalicije, na koju su ranije upozoravali.

“Koalicija “Budva naš grad” i DPS je napravljena u martu prošle godine i oni koji nam tada nisu vjerovali sada mogu da vide i formalno stvaranje te koalicije. Na nadašnjoj sjednici nije čuo nijednu lijepu riječ o kandidatu za predsjednika Opštine Nikoli Jovanoviću”, kazao je Mikijelj.

On je saopštio da je Jovanovića Milo Đukanović poslao u Budvu da posvađa kumove i prijatelje i da sa DOS-om formira vlast.

“U preduzbornoj kampanji njegova ključna rečenica je nikad sa DPS, a večeras u njegovom odborničkom klubu nema niko da kaže lijepu riječ o Jovanoviću”, kazao je Mikijelj. zatim je imenom i prezimenom prozvao odbornike iz “Budva naš grad” podsjećajući ih na njihove priče o tome da su bili borci protiv DPS-a.

Nakon toga Mikijelj se obratio direkno Jovanoviću nazvavši ga “tranjom i splačinom za vijek i vjekova”. Nakon tih riječi Odžić mu je odmah oduzeo riječ.

“Kad sretnete ljude na ulici slobodno im se obratite i kažite im šta mislite o njima , ovdje nećete”, kazao je Odžić dodajući da je Mikijelj ovim rečnikom samo pokazao svoje svoje vaspitanje.

Jovanović je odgovarajući na prozivke kazao da ne moraju da brinu o njihovom budućem političkom životu.

“Koliko ćemo mi trajati nije vaša briga. Da vas podsjetim ko je donio odluku o skraćenju mandata -Demokrate i to vi znate, ali to su vaši partneri. Više vredimo jedni mi no deset vas, kazao je Jovanović.

Kazao je da je uvijek protiv građevinske mafije .

“Za razliku od mnogih ja nemam obavezu prema nikome, nemam centralu u Podgorici. Postoji jedna prednost što dolazim sa strane, a to je da nemam obavezu ni prema rođacima niti prema kumovima”, kazao je Jovanović.

“Moja obaveza je da radim po zakonu. Ne moraju svi da me vole. Spreman sam da donesem sve nepopularne odluke u korist građana Budve, bez obzira kakav će moj rejting biti”, kazao Jovanović.

Odžić je donio odluku da svi klubovi u drugom krugu imaju pet minuta za raspravu.

“Ima pravo i da ne bude drugog kruga i da odmah odluku da na glasanje. Na kolegijumu smo se dogovorili da ukoliko bude ružnih riječi da ću prekinuti raspravu i dati na glasanje”, kazao je Odžić.

Nakon što je ostao pri odluci da svi klubovi u drugom krugu imaju pet minuta za raspravu, odbornici “Za budućnost Budve, Budva mora naprijed” su napustili zasjedanje .

Tok sjednice koja je bila zakazana za 14 časova:

Druga sjednica Skupštine opštine Budva počela je minutom ćutanja povodom nedavne tragične smrti mladog sugrađanina. U nastavku sjednice uslijedile su proceduralne diskusije u vezi načina njenog sazivanja, prenosi RTV Budva.

“Nova većina očigledno postoji, nemamo zamjerki, razumijemo situaciju i dajemo podršku imenovanju rukovodioca opštine. To ne sporimo”, kazao je Đorđe Zenović odbornik “Pokreta za grad”.

Ipak, on je istakao da će biti uzdržan od dnevnog reda jer smatra da sjednica nije sazvana u skladu sa poslovnikom SO Budva, tačnije da nije ispoštovan rok od tri dana od dana dostavljanja saziva, te da razlozi hitnosti nisu obrazloženi.

Sličnog mišljenja bio je i Nemanja Kuljača iz koalicije “Za budućnost Budve, Budva mora naprijed”.

“Imamo gotovo isto mišljenje kao gospodin Zenović. Rok za održavanje ove sjednice je kraći od zakonskih tri dana, nisu ispoštovane zakonske odredbe”, kazao je Kuljača. On je dodao da im je trebalo više vremena za pripremu sjednice i proceduralne radnje.

Sa druge strane, odbornik liste “Budva naš grad” Nikola Jovanović smatra da je sjednica sazvana zakonito.

“Sjednica je sazvana u petak veče, svi su obavješteni i o tačkama dnevnog reda. Milo Božović je podnio ostavku na mjesto predsjednika Opštine i postoji realna potreba da se predsjednik izabere što prije”, kazao je Jovanović. On je istakao da je i sam vršio funkciju predsjednika SO Budva, te da je sve vrlo zakonito. “U poslovniku vam stoji da se materijali za hitnu sjednicu mogu dostaviti na samoj sjednici. Vidim da se pokušava manipulisati”, dodao je Jovanović.

Predsjednik SO Budva Petar Odžić se složio da uz saziv nije došlo obrazloženje o hitnosti sazivanja skupštine.

“Mislim da smo mogli da čujemo u javnosti više saopštenja zašto ova sjednica treba da bude hitna kako bi ovaj grad profunkcionisao”, kazao je Odžić.

On je istakao da Plan javnih nabavki nije usvojen, te da nijedan tender ne može biti raspisan, s obzirom da se opština nalazi u privremenom finansiranju.

“Sva lokalna preduzeća koje finansira opština trpe zbog toga. O hitnosti ne treba puno raspravljati. Smatrao sam da što prije treba konstituisati organe lokalne samouprave kako bi krenuli da radimo”, zaključio je Odžić.

Uslijedilo je glasanje za usvajanje dnevnog reda, za je glasalo 18 odbornika, 10 je bilo protiv i dva uzdržana.

Podrđkom 24 odbornika usvojen je Predlog rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje koji čine: Dejan Božović, predsjednik i članovi: Srdan Pribilović, Željko Franeta, Ivana Lazović i Nemanja Kuljača.

Odžić je tada dao puzu u zasijedanju kako bi Odbor za izbor i imenovanje razmotrio sastave ostalih odbora: Odbora za statut i propise, Odbora za finansije, privredu i razvoj, Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost, kao i Odbora za društvene djelatnosti.